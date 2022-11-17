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Dikkat! Bitcoin’de Kritik Metrik 8 Yılın Zirvesinde! Analistlerden Uyarı Geldi!

Bitcoin (BTC) yeni bir kriz döneminden geçerken, bu süreçte metrikler ve analist yorumları büyük önem teşkil ediyor. 
10:30
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir kriz döneminden geçerken, bu süreçte metrikler ve analist yorumları büyük önem teşkil ediyor.

İşlem Hacmi Zirve Yaptı: Ayı Tuzağı Uyarısı!

Bitcoin son zamanlarda yüksek volatilite yaşarken, kritik destek seviyelerini de kaybetti. Ancak, işlem hacminde olağan üstü bir artış yaşanıyor. Yatırım araştırma platformu Game of Trades tarafından bugün paylaşılan verilere göre, Bitcoin‘in kripto para borsası Coinbase’deki işlem hacmi  son 8 yılın en yüksek seviyeine ulaştı. Paylaşılan raporda, en son 2015’te hacmin bu seviyelere yükseldiği  belirtildi.  Peki bu ne anlama geliyor? Özellikle, Bitcoin fiyatının ayılar tarafından kontrol edilmeye devam ettiği düşünüldüğünde, işlem hacmindeki ani yükseliş farklı şekillerde yorumlanabilir. Uzmanlara göre, kritik metrikteki artış ayı tuzağına işaret edebilir.

‘Ayı tuzağı, bir varlığın ki bizim konumunda kripto para biriminin fiyat hareketi yanlış bir şekilde düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine dönüş sinyali verdiğinde ortaya çıkan teknik bir kalıp olarak nitelendirilebilir. Analistler, kurumsal yatırımcıların, bireysel yatırımcıları short yani kısa pozisyonlara yönlendirmek için ayı tuzakları oluşturduğunu ifade ediyor. Bu noktada kurumsal yatırımcıların başarılı olması durumunda short pozisyonların tasfiyesini sağlayabilecekleri ifade ediliyor.’

Analistten Çarpıcı Yorum!

Gerçekten de Bitcoin fiyatı, FTX krizinin ardından düştükten sonra son zamanlarda ufak çapta ralliler sergiledi. Bazı durumlarda, yüksek volatilite ile kısa vadeli trader’lar, birden fazla alım satım yapar ve dolayısıyla işlem hacminde olası bir artış olabilir. Tarihsel olarak, işlem hacminin zirveye çıkması  kapitülasyona işaret eder. Bu da potansiyel fiyat düşüşüyle ​​sonuçlanır. Ayrıca, son aylarda, Bitcoin işlem hacmi, sterlin gibi  fiat para birimlerinin ABD dolarına karşı düşmesinin ardından arttı.

İngiltere’de son zamanlarda Bitcoin işlem hacminde artış gözlemliyoruz. Bitcoin, an itibariyle 16.544 dolardan işlem görüyor. Teknik analist Jim Wyckoff, boğaların Bitcoin’deki düşüşün derinleşebileceğini belirtti. Uzmanlara göre FTX krizinin etkileri orta vadede devam edebilir. TÜFE ve ÜFE’de meydana gelen düşüş ise Fed’in faiz oranlarında geri adım atabileceğine dair iyimserliğe neden oldu. Ancak, birçok analist ve kurum BTC’nin kısa vadede 13.000 ila 14.00 dolara düşebileceğini iddia ediyor.

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