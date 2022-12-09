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Dikkat! Bitcoin’de Gemi Su Alıyor! Kritik Rapor Korkuttu! 2 Analistten Çarpıcı Yorum!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, güncel zincir üstü veriler BTC'nin bir sonraki hamlesine dair somut ipuçları veriyor. 
15:00
9 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, güncel zincir üstü veriler BTC’nin bir sonraki hamlesine dair somut ipuçları veriyor.

Balinalar Satmaya Devam Ediyor!

Bitcoin fiyatı son 24 saatte %2’nin üzerinde yükselerek, tekrar 17.000 dolar seviyesini geçmeyi başardı. BTC, an itibariyle 17.236 dolardan işlem görüyor. Ancak, zincir üstü veriler balinaların hala satış yaptığını gösteriyor. Balinaların Bitcoin alım ve satım gibi davranışları, pazar döngüsünü kolayca belirlemeye yardımcı olabilir. Kritik metrik UTXO, BTC fiyatlarındaki artış eğiliminin genellikle balinalar tarafından Bitcoin birikimi ile ilişkili olduğunu gösterir. Ancak zincir üstü veriler, balinaların Haziran 2022’den bu yana Bitcoin‘lerini satmaya devam ettiğini gösteriyor. Terra (LUNA) krizinden sonra, Bitcoin balinaları yaklaşık 367.000 BTC sattı. Ayrıca, BTC fiyatı Haziran ayından bu yana sürekli olarak düştü. Bu nedenle, Bitcoin balinaları hala BTC’lerini satıyor ve Bitcoin fiyatı baskı altında. Bu bağlamda, balinaların yeniden alımlar yapmaları veya en azından BTC’lerin satmamaları kritik önem teşkil ediyor.

Bu arada, zincir üstü veriler, madenci kapitülasyon riski devam ederken, 1.000 ve 10.000 BTC’ye sahip balinaların, BTC’lerini tasfiye etmeye devam ettiğini gösteriyor. Aslında, balinalar Bitcoin biriktirmeye başladı, ancak kripto borsası FTX‘in çöküşü nedeniyle bu durum tersine döndü. Geçmiş verileri incelediğimizde balina davranışları ve Bitcoin fiyatı arasında büyük bir korelasyon var. Bununla birlikte, Haziran ayından bu yana Bitcoin satışlarının neredeyse %80’i balinalardan geldi. Bu nedenle, Bitcoin’de risk devam ediyor.

Bitcoin, Bu Seviyeyi Geçmeli!

Bitcoin’de dip seviyenin henüz görülüp görülmediğine dair birçok teori ve iddia var. Zincir üstü veriler BTC fiyatının 12,800 dolara düşebileceğini tahmin ediyor. Michael van de Poppe ve ”Wall Street Kurdu” olarak bilinen Jordan Belfort gibi analistler, Bitcoin’in 18.000 doları geçmesi halinde toparlanabileceğine inanıyor ve 16,5 bin doların kritik bir destek seviyesi olduğunu öne sürüyor.

Madenci kapitülasyon riski, uzun pozisyonlar almak isteyen trader’larda endişe yaratmaya devam ettiğinden, BTC fiyatı baskı altında. Zincir üstü veriler, madencilerin gerçekten de finansal zorluklar ve uzun kış nedeniyle Bitcoin’lerini satığını ortaya koyuyor. Glasnode raporuna göre, madencilerin elindeki Bitcoin, 14 ayın en düşük seviyesine düştü.

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