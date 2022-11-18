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Dikkat! Bitcoin’de Felaket Sinyali Belirdi! Uzmanlardan Korkutan Tahminler Geliyor!

Bitcoin (BTC) yeni bir kriz döneminde girerken, uzmanlar ortaya çıkan bir sinyalin BTC'deki düşüşü derinleştirebileceğini iddia ediyor. 
16:30
18 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir kriz döneminde girerken, uzmanlar ortaya çıkan bir sinyalin BTC’deki düşüşü derinleştirebileceğini iddia ediyor.

En Güçlü Sat Sinyali..! Geçmişte Ne Oldu?

Kripto para piyasasının değeri, 2020’den bu yana en düşük seviyelere gerilerken, FTX kaynaklı krizin etkileri de devam ediyor. Kritik bir grafik paylaşan uzmanlar, BTC’nin 2021’den bu yana en güçlü satış sinyalinin ortaya çıktığını belirttiler. Özellikle, 3 günlük zaman diliminde Bitcoin’in fiyat hareketlerini gözlemleyen TradingShot‘taki uzmanlar, geçen haftadan bu yana bir Ayı Haçı oluşturan hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) indikatörüne dikkat çekti. Analistlere göre, bu durum Mart 2021’den bu yana  dört kez belirdi ve her seferinde BTC büyük oranda düştü. 16 Eylül 2021’de BTC, sadece %18’lik bir düşüş kaydetti. Ancak diğer yıllarda  %50, %52 ve %57 oranında düşüşler kaydetti. Uzmanlar, tarihin tekerrür etmesi durumunda BTC’nin 10.000 doların altına düşebileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte, TradingShot, geçmiş vakalardan farklı tek bir parametre fark etti. Bu sefer, Ayı Çapraz oluşumu, önceki olaylardakinden farklı bir seyir izliyor. Kanal yukarı değil aşağı yönde ilerliyor. Analistler bunun olası bir çöküş üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmayacağından emin değiller ancak bunun düşüş formasyonunun sona ermesine yol açabileceğinin altını çizdiler.  Bitcoin, son 24 saatte %1,64 artışla, ancak önceki yedi gün boyunca hala %2,87 düşüşle an itibariyle 16.801 dolardan işlem görüyor. BTC, son 30 gün içinde %12,64 değer kaybetti. 322,12 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, yüksek volatilite ve yüksek işlem hacmi ile hareket ediyor.

Rapor: Kurumsal Yatırımcı Satıyor

FTX krizi, kripto para piyasasının yoğun baskı altına girmesine neden olarak satışları tetikledi. Uzmanlar FTX çöküşünün kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan güvenini kaybetmesine neden olabileceği konusunda uyardı. On-chain verileri, kurumsal yatırımcıların FTX krizinden sonra Bitcoin’lerini gerçekten sattıklarını ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre dünyanın en büyük üçüncü borsası konumunda olan FTX’in , likidite sorunları nedeniyle iflas etmesi piyasada büyük bir şok etkisi yarattı. FTX’in yatırımcılardan ve meslektaşlarından yardım alma planları başarısız oldu.  CEO Sam Bankman-Fried’e birçok dava açılırken, sürecin hangi noktaya doğru ilerleyeceği ise merak konusu oldu. Fon Hacim Endeksi’ne göre FTX krizi esnasında işlem hacmi önemli ölçüde arttı. Fon Hacmi Endeksi, kurumsal yatırımcıların Bitcoin varlıklarını sattıklarını ortaya koydu.

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