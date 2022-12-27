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Dikkat! Bitcoin’de En Önemli Rapor Yayımlandı! İşte Analist Yorumları ve Beklentiler!

Bitcoin durgun bir Noel dönemi geçirirken, zincir üstü veriler ve analist yorumları bu süreçte kritik  önem teşkil ediyor. 
12:40
27 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin durgun bir Noel dönemi geçirirken, zincir üstü veriler ve analist yorumları bu süreçte kritik  önem teşkil ediyor.

Birikim Adreslerinin Bakiyesi, Rekor Kırdı!

Kripto para piyasasında yaşanan krizlere rağmen, güncel veriler birikim aşamasının devam ettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, BTC’de meydana gelen birikim sürecinin geçmişte de dönüm noktası olduğuna dikkat çektiler. Zincir üstü analitik firması Glassnode‘dan alınan veriler, “birikim adresleri” olarak bilinen adresilern toplam BTC bakiyesinin tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştığını gösteriyor. 2022 ayı piyasasının perde arkasında, bazı kuruluşların BTC’ye yatırım yaptıklarından şüphe yok. Glassnode’a göre, Bitcoin birikim adreslerinin BTC bakiyesi rekor seviyede.

Glassnode, birikim adreslerini, en az 2 kez alım yapmış ve hiç satış yapmamış adresler olarak tanımlıyor.  Glassnode, borsa cüzdanlarının, madencilere ait olan adreslerin ve  yedi yıldan uzun bir süre önce aktif olan adreslerin bu kategoriye dahil edilmediğini belirtiyor. Birikim adresleri 25 Aralık itibarıyla toplam 3.099.828 BTC tutuyor. Bu sayı, Ağustos 2015’te görülen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.403.280 BTC‘ye giderek yaklaşıyor. 2021 Noel’inden bu yana, birikim adres bakiyesi yaklaşık %18 arttı. 25 Aralık itibariyle toplam 793.591 birikim adresi var.

Balina Satışları, Neden Olumlu Bir Gelişme?

Bu arada, zincir üstü analitik platformu CryptoQuant, ayrı bir analizde, daha büyük hodler’ların ellerinde tutukları BTC‘lerini azaltmasına rağmen, genel uzun vadeli eğilimin iyimser olduğunu savundu. Uzmanlar burada daha sağlıklı bir ekosistem için balinaların satış yapmasının olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Böylelikle, tekel riski ortadan kalkarken, Bitcoin ağ üzerinde daha fazla dağıtılır. Bitcoin, birkaç balinanın elinde olmaktansa daha fazla yatırımcıya ulaşır.

Önde gelen analistlerden Maartuma’a göre, bu iyi bir gelişme. Uzmanlara göre, daha düşük zaman diliminde, bu hala devam eden bir risk. Ancak daha geniş bir perspektiften bakıldığında, bunun bir bütün olarak Bitcoin ağı için sağlıklı. Rapora göre, FTX krizinden sonra daha küçün BTC cizdan sayıları artışta. Kripto para piyasası, Kasım’da büyük darbe alırken, sektördeki belirsizlik devam ediyor. Uzmanlara göre, Fed’in para politikasından geri adım atması en büyük şart.

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