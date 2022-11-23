Bitcoin (BTC) makroekonomik belirsizlik ve FTX krizinin kıskacında yerinde sayarken, kıdemli bir analist çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Bitcoin (BTC) makroekonomik belirsizlik ve FTX krizinin kıskacında yerinde sayarken, kıdemli bir analist çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bitcoin, Önce Bu Seviyeye Düşecek!

Geniş çapta takip edilen bir stratejist, Bitcoin (BTC) fiyatına dair önemli açıklamalar yaptı. Yeni bir satış baskısının ortaya çıkacağını belirten analist, BTC’de düşüşün derinleşeceğini iddia ediyor. Piyasada Kaleo olarak bilinen analist, 545.700 Twitter takipçisine, Bitcoin‘in bir saatlik grafikte diyagonal desteğini kaybettiğini ve 12.500 dolara doğru sert bir düzeltmeye hazır göründüğünü söyledi. Uzmana göre, Bitcoin büyük oranda toparlanamadan önce sert düzeltmeler ve satış baskısı devam edecek. Bitcoin an itibariyle 16.563 dolardan işlem görüyor.

Kaleo’ya göre, Bitcoin %23’ün üzerinde bir değer kaybedecek. Uzman ayrıca 12.500 dolardaki destek seviyesinin test edilmesinden sonra, BTC’nin birkaç nedenden ötürü yeniden artış kaydedeceğini iddia ediyor. Bitcoin’in birikim aşamasında olduğuna dikkat çeken stratejist, ardından 2023 baharına doğru gerçek anlamda bir boğa koşusu öngörüyor. 2023’ün ilk çeyreğine doğru bir yatay konsolidasyon döneminden sonra Kaleo, Bitcoin’in sonunda yükseliş ivmesini yeniden kazanacağını ve 40.000 dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyor.

Yeni Zirve!

Analiste göre, yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi, kısa vadede sert düzeltmeler devam edecek. Uzun vadede ise iyimser bir tablo çizmek mümkün. Bitcoin‘in 2023 baharında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması mümkün değil. 30.000 ila 40.000 dolar aralığına doğru yol alacağız. Daha sonra önümüzde halving olayı var. Mart 2024’te gerçekleşmesi planlanan Bitcoin yarılanması, madencilere verilen BTC ödüllerinin yarıya indirildiği merakla beklenen bir olaydır. Kaleo, BTC’nin 2024’ün sonlarında veya 2025’in başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesini görebileceğini söyleyerek sözlerini bitiriyor.

Sektörder birçok analist ve yönetici de domino etkisi nedeniyle BTC’deki süşüşün derinleşebileceğine dikkat çekiyor. BitMEX Kurucusu Arthur Hayes, Bitcoin fiyatna dair önemli açıklamalar yaptı. Yönetici daha önce FTX fiyaskosu sonrasında Bitcoin fiyatının daha fazla düşebileceğini belirtmişti. Uzman, BTC’nin 10.000 dolara doğru gittiğinden emin olmaya başladığını vurguladı. Kritik açıklama, Barry Silbert’in Digital Currency Group’un bir yan kuruluşu olan kripto para şirketi Genesis’in, finansman olmadan potansiyel olarak iflas edebileceği konusunda uyarıda bulunmasından sonra geldi