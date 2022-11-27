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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen bir analist boğa döngüsünün yeniden başlaması için gerekli şartı açıkladı.

2 Senaryo: Boğa Döngüsü Nasıl Başlar?

Tecrübeli bir analist, Bitcoin‘in belirli fiyat hedeflerine ulaşması halinde yeni bir boğa piyasasının başlangıcını garanti edebileceğini söylüyor. Yeni bir strateji oturumunda Tone Vays, 123.000 YouTube abonesine, ayı piyasasının nasıl sona erebileceğini gösteren iki senaryo ortaya koyuyor. Vays’e göre, BTC boğalarının, yeni bir boğa döngüsünü başlatmak için bazı kriterler var. Öncelikle Bitcoin tekrar Kasım ayının en yüksek seviyesine çıkmalı. Analist yaptığı açıklamada “23.000 doların hemen altına bir hamle görmek istiyorum. Bu seviyede reddedilirsek, 19.000 doları tutmamız gerekir. Burada konsolidasyondan sonra, BTC’nin 23.000 doları geçmesi lazım. Bu gerçekleşirse, %95 ila %98 kesinlikle boğa piyasasının başlayabilir. Bu seviyeye ulaşılmazsa, boğa piyasasının başlaması neredeyse imkansız.” ifadelerini kullandı.

2018’de BTC‘nin çöküşünü doğru bir şekilde bilen analist, Bitcoin’in başka bir satış olayına tanık olabileceği fikrine de açık. Ancak, kapitülasyon gerçekleştikten sonra BTC’nin muhtemelen hemen yeni bir boğa rallisi başlatacağının altını çiziyor. Analistin işaret ettiği başka bir senaryo ise BTC’nin 11.000 dolar veya altına düşmesi. Uzman, boğa piyasasının bundan hemen sonra başlayacağına inanıyor çünkü Bitcoin’in daha fazla düşebileceğine inanmıyor. Analist bu iki senaryodan birinin kesinlikle gerçekleşeceğine inanıyor. Her iki senaryoda da Vays, Bitcoin’in bu yılın sonlarında veya 2023’ün başlarında 23.000 dolar fiyat seviyesine ulaşmasını bekliyor. Bitoin, an itibariyle 16. 574 dolardan işlem görüyor.

Farklı Tahminler, Farklı Kriterler!

Bazı analistlere göre, BTC taban seviyeye birkaç ay içerisinde ulaşabilir. Önceki ayı piyasalarına dikkat çeken uzmanlar, uzun vadede her şeyin yoluna gireceğini iddia ediyor. Analistler ayrıca önemli bir konuya aydınlık getiriyor. Bitcoin’de yükseliş, yarılanma sırasında veya yarılanmadan sonra başlamıyor. Ayı piyasasının dibine ulaşıldığında başlayacak. Bu, bugün olabilir. Veya gelecek ay. Ya da belki üç ay sonra. Ama eninde sonunda BTC, ivme kazanacak.

Bazı analistlere göre, makroekonomik ortam ve piyasadaki hissiyat, Bitcoin fiyatını aşağı çekmeye devam edecek. Bitcoin şu anda bir ayı piyasasında ve dip seviye oluştuktan sonra yükselecek. Ancak, Fed’in faiz artırımları kripto paraların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.