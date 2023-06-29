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Dikkat! Bitcoin’de (BTC) Uzman Görüşü! BTC Beklentileri Neler?

Özet

  • Bitcoin madencileri geçen hafta 128 milyon dolar gelir elde etti.
  • Ağ hashrate'i 400 exahash'e ulaştığından, madencilerin satış baskısının etkisi konusunda artan bir endişeler var.
  • Bitcoin'de Fed kararları önemli.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
18:41
29 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Analistler, Bitcoin’in son zamanlardaki 27.000 doların üzerindeki çıkışını, BlackRock ve ARK Invest’inkiler de dahil olmak üzere çoklu spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) talep uygulamaları üzerine bir yorumlarını paylaştılar.

Düzenleyici Etkisi!

Grayscale’in Bitcoin Trust’ını (GBTC) bir Bitcoin ETF’sine dönüştürebileceğine dair beklentileri de artırdı. Bitcoin ayıları, zorunlu Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini uygulayan borsalar da dahil olmak üzere makroekonomik ve düzenleyici ters rüzgarlardan yararlanmaya çalışabilir.

28 Haziran’da KuCoin, küresel Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerine uyumu artırmak amacıyla yaklaşan KYC sistem yükseltmesini duyurdu. Ayrıca, ağ hashrate’i saniyede 400 exahash’e ulaştığından, madencilerin satış baskısının etkisi konusunda artan bir endişe var.

Glassnode analitik firması, madencilerin  geçen hafta borsalara tüm zamanların en yüksek BTC gelir yüzdesini göndererek toplamda 128 milyon dolar gönderdiğini belirtti. İlginç bir şekilde hareket, madenciler kâr elde ederken 2021 boğa koşusu sırasında görülen ani artışları taklit edebilir.

Fed Beklentileri!

Ek olarak Portekiz’de düzenlenen Avrupa Merkez Bankası forumunda Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell, çoğu politika yapıcının bu yıl iki faiz artışı daha beklediği konusunda uyardı. CME FedWatch Tool’a göre, yatırımcılar 26 Temmuz’da 25 baz puanlık bir faiz oranı artışını %82 olasılıkla fiyatlıyor.

Bitcoin fiyatı en son 27 Haziran’da 31.000 dolar seviyesine yaklaştı. Ancak direnç beklenenden daha güçlü oldu. Ardından 30.000 dolara yapılan düzeltme, yatırımcılar Fed’in ek faiz oranı artışlarının etkilerini değerlendirirken kısa vadede yan ticaret tezini destekliyor. Küresel ekonomi için böylesine kısıtlayıcı bir senaryo, bazı Bitcoin yatırmıcılarının neden fiyatı yukarı doğru sınırlayan kar elde etmeye karar verdiğini açıklayabilir.

30 Haziran options vadesi için açık pozisyon 4.7 milyar dolar, ancak boğalar 32.000 dolar veya daha yüksek fiyat seviyeleri beklediğinden gerçek rakam daha düşük olacak. Bu durum sonrasında analistler Bitcoin’in fiyatı 15 Haziran ile 23 Haziran arasında %25,5 yükselerek 31.000 dolar direncini test ettikten sonra aşırı iyimser oldular.

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