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Dikkat! Bitcoin’de (BTC) Kilit Seviye: Ciddi Sonuçlar Yaratabilir!

Bitcoin (BTC) fiyat hareketinde en önemli noktalardan biri olan seviye, bu tarih ile daha da olumsuz sonuçlar meydana getirebilir! İşte detaylar!
23:10
11 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) 19.000 dolarlık destek seviyesi ile mücadelesi sürüyor. Zincir üstü verilere göre belirtilen seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde, yatırımcıların uzun vadeli pozisyonlarından çıkmaya teşvik ederek bir satışı tetikleyebileceği öngörülüyor.

880.000 BTC

Bitcoin’in psikolojik seviye ile mücadelesi 1.74 milyondan fazla adresin daha önce ortalama 19.240 dolar fiyatla yaklaşık 880.000 BTC satın alması ile daha da önemli bir hal aldı. Belirtilen yüksek miktarda adresler, aşağı yönlü kırılmanın ardından yaşanabilecek önemli kayıplardan kaçınmak için kripto para biriminde satışlarını yoğunlaştırabilir. Ayrıca Bitcoin fiyatında önemli bir fiyat seviyesi olan 19.000 dolar aşağı yönlü kırılmasına yol açabilecek mevcut seviyelerde satış baskısındaki bir artış, kripto para biriminde dik bir düzeltmeyi tetikleyebilir. Düzeltmenin ardından lider kripto para birimi en yakın ve bir diğer önemli destek bölgesi olarak belirtilen 16.000 dolar seviyesine gerileyebilir. Senaryodaki satış işlemlerinden kaçınmak için Bitcoin fiyatının mümkün olan en kısa sürede destek olarak 19.240 doları geri alması gerekebilir. Bu önemli noktanın üzerine geri dönmek, Bitcoin’e 20.000 dolara veya daha yüksek bir seviyeye geri dönme gücü verebilir.

TÜFE Raporları

Geçtiğimiz günlerde lider kripto para biriminin 19.000 doları seviyesinin altına yaşadığı küçük çaplı gerileme kısa sürdü. Ancak satıcıların daha derin bir düşüş trendi gerçekleştirmek adına yeni bir hamle girişiminde bulunabileceği belirtiliyor. Ayrıca Bitcoin’in fiyat yörüngesini belirlemek için harici bazı etmenlerde yatırımcılar dikkatini üzerine toplamış durumda. Kripto para piyasaları ve Bitcoin’i son dönemlerde oldukça etkileyen yeni TÜFE raporlarının açıklanmasında sadece birkaç gün kaldı.

ABD’nin ekonomik performans rakamları yetkililer tarafından, 12 Ekim tarihinden itibaren yayınlamaya başlanması planlanıyor. Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin adına 13 Ekim tarihi, Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baskısı nedeni ile yatırımcılar tarafından kilit tarih olarak belirlendi.

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