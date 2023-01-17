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Bitcoin (BTC) uzun bir aradan sonra yeniden heyecan yaratırken, önde gelen bir analist yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

e-Toro Analisti: ‘Geçmişte Yaşadık’

Kripto para piyasası sürpriz bir şekilde ivme kazanırken, Bitcoin geçen yıl Kasım ayından bu yana ilk kez 20.000 dolarının üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin’in fiyatı geçen hafta % 20 arttı ve iki ay önce meycana gelen FTX borsasının şok çöküşünden bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. BTC, an itibariyle 21.089 dolardan işlem görüyor. Ancak, Bitcoin 69.000 dolara ulaştığı 2021’deki rekor seviyelerinden hala çok uzakta. Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle Bitcoin, 2022’de kabus dolu bir yıl geçirdi. İsrail merkezli kripto para borsası e-Toro’nun piyasa analisti Simon Peters’a göre, teknik olarak hala ayı piyasasındayız. Piyasada FOMO meydana gelirken, Bitcoin’de tamamen iyimser olmak için henüz çok erken. Geçmişteki verilere dikkat çeken uzman, BTC‘nin böylesi ralliler sonrasında büyük sert düzeltmeler yaşayabileceğini iddia etti. Bu nedenle yatırımcılar dikkatli olmalı ve uzun vadeli bir strateji izlemeli. Mevcut ralli, kripto kışının sona erdiğine dair bazı spekülasyonlara yol açtı.

Oanda’da kıdemli bir piyasa analisti olan Ed Moya geçen hafta “Wall Street, Fed’in sıkılaştırma döngüsünün sonunun geldiğine ve bunun Bitcoin için temel bir destek sağladığına çok güveniyor” açıklamasını yapmıştı. Uzmana göre, Fed’den güçlü bir tepki duymadıkça veya emtia fiyatları yükselmedikçe, Bitcoin‘in son kazanımlarını sürdürmesi şaşırtmamalı. İki ay önce, FTX krizi kripto para piyasasını etkisi altına alırken, Bitcoin iki yılın en düşük seviyesi olan 15.480 dolara düştü.

Kritik, Metrik, Alarm Veriyor!

Bitcoin, 12 günlük rallisiyle tarihteki en uzun ikinci yükseliş serisini gördü. Lider kripto para birimi, bu yılın başından bu yana %28 arttı. BTC, Kasım ayı başlarında FTX krizi esnasındaki tüm kayıplarını telafi etti. Devasa ralli, günlük zaman diliminde dört yılın en yüksek seviyesine ulaşan RSI (göreceli güç endeksi) gibi teknik göstergelerde büyük bir hareket yarattı. Yüksek RSI rakamları, bir varlığın aşırı satın alındığını ve fiyatın yakında düşeceğini gösterebilir. Birkaç analist son ralliyi bir boğa tuzağı olarak nitelendirdi, ancak sağlam bir haftalık kapanış, bazılarının ivmenin devam edeceğine inanmasına neden oldu.