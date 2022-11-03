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Dikkat! Bitcoin’de Beklenen Rapor Yayımlandı: Aylar Alabilir!

Bitcoin (BTC) 21.000 doları hedeflerken, araştırma şirketi tarafından yayımlanan veriler büyük önem teşkil ediyor. 
15:00
3 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 21.000 doları hedeflerken, araştırma şirketi tarafından yayımlanan veriler büyük önem teşkil ediyor.

Ekim Ayı Umut Verdi!

Arcane Research kıdemli analisti Vetle Lunde, Bitcoin’in (BTC) Ekim ayında iyi bir  performans gösterdiğini söyledi. Lunde, BTC spot piyasasında işlem hacminde artış ve volatilitede düşüş olduğunu açıkladı. Geçen hafta, BTC spot hacmi yüzde 46 artarken, 30 günlük volatilite endeksi ise ki yılın en düşük seviyesindeydi. Analist, BTC’nin kripto para piyasasında ortaya çıkan ‘short squeeze’den faydalandığını açıkladı. Geçen hafta, kripto para piyasası 26 Temmuz 2021’den bu yana en büyük short likidasyon hacmini kaydetti. Kısa süreli short squeeze piyasaya genel bir getiri sunsa da Lunde, BTC fiyatını önemli ölçüde etkilemediğini söyledi.

Artan aktivite, BTC’nin yüzde altı değer kazanmasını sağladı. Bu arada, Ether ve BNB sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 19 ile daha yüksek kazançlar kaydetti. Lunde, BTC ve kripto paraların benimsenmesinin uzun vadede devam edeceğini savundu. Şu anda, BTC’nin zincir üstü işlemleri önemli ölçüde azaldı. Ancak Lunde, net bir düzenlemenin insanları kripto para piyasasına katılmaya teşvik edeceğine dikkat çekti. Analiste göre, BTC’nin şu anda karşı karşıya olduğu zorlukların başında, hisse senedi piyasasıyla korelasyonu, durgun fiyat hareketi ve neredeyse bir yıl boyunca devam eden düşüş trendi yer alıyor. Ancak analistler, BTC’nin değerinin düşük olduğunu söylediler. BTC’nin hisse senedi piyasası ile yüksek korelasyonu, 3. çeyrek kazanç raporlarının izlenmesinin önemini de vurguluyor.

Aylar Alabilir!

BTC‘nin ayı piyasasına rağmen analistler, uzun vadeli yatırımcıların hala kâr elde ettiği konusunda ısrar etti. Uzun vadeli yatırımcılar için toplam kâr arzı yüzde 60 idi. Analistler, uzun vadeli yatırımcılardan gelen satış baskısının düşük olduğunu ifade etti. MicroStrategy CEO’su Phong Le, şirketinin uzun vadeli BTC tutma stratejisini devam ettireceğini açıkladı. Le, şirketin BTC’lerini satmayı planlamadığını çünkü Bitcoin’in şirkete risk teşkil etmediğini de sözlerine ekledi.

Federal Rezerv’in para politikası kripto piyasasını etkilemeye devam ediyor. En son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı dün yapıldı. Fed başkanı Jerome Powell, ülkenin mevcut para politikasına, enflasyon ile mücadeleye  ve gelecekteki faiz artışlarına öncelik veriyor. Lunda, faiz artırımların devam edeceğini iddia ediyor.  Fed dün yine faiz oranlarını 75 baz puan artırdı. Veriler, geçen hafta boyunca fiyat 20.000 doların üzerinde seyrettiği için BTC’nin 20.000 dolarlık bir destek noktası oluşturabileceğini gösterdi. Analistler, BTC‘nin bir sonraki kırılma noktasına ulaşmasının aylar alacağını söyledi.

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