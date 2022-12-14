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Küresel piyasalar ABD’den gelecek faiz kararına odaklanırken, güncel raporlar ve analist yorumları büyük ilgi görüyor.

OTC Dibi Gördü: Kurumsal Yatırım Buharlaştı!

CryptoSlate analistlerine göre, Bitcoin‘e yönelik kurumsal iştah, mevcut ayı piyasası nedeniyle yavaş yavaş buharlaştı. Bu durum, tezgah üstü (OTC) işlemlerdeki önemli düşüşe yansıdı. Glassnode raporuna göre, OTC masa cüzdanlarına yapılan toplam transferler için yedi günlük hareketli ortalamanın şu anda 2018’in en düşük seviyelerine yakın olduğunu gösteriyor. OTC işlemleri, BTC’nin 3000 dolar civarında işlem gördüğü Covid 19 salgını sırasında zirve yapmıştı. OTC (Over-The-Counter) veya türkçe olarak tezgah üstü piyasalar, borsa dışı piyasalardır. 2021’deki boğa koşusu nedeniyle, Bitcoin’e yönelik kurumsal yatırım ivme kazanmıştı. ancak fiyat 2022’de yaşanan fiyasko sonrasında kurumsal ilgi azaldı. Üç farklı OTC masasından alınan veriler, kurumsal yatırımcıdan gelen fon akışının yavaş yavaş buharlaştığını gösteriyor.

River Financial’a göre, OTC masası, menkul kıymetler ve para birimleri gibi bir varlığın ticaretini yapmak isteyen trader’lar için bir satıcı görevi görür. Bunlar genellikle merkezi borsalarda belirli bir ticaretin imkansız olduğu durumlarda kullanılır. 2021 boyunca OTC, önemli artışlara tanık oldu, ancak 2022’in sonuna doğru yavaşladı. 2022’deki OTC alım satımları, Temmuz ayında önemli bir artış gördü. Ancak daha sonra yaşanan Terra krizi sonrasında yine ivme kaybetti. O zamandan beri, OTC masa girişleri için 7 günlük hareketli ortalama düştü. Bu metrik, yılbaşından bugüne en düşük seviyeye yaklaşıyor.

Analist: Bu Seviyeler Geçilmeli!

CryptoSlate analizi, ETF‘nin Temmuz sonu ve Ağustos başından beri herhangi bir büyük faaliyet görmediğini ortaya çıkardı. Glassnode’un 7 günlük hareketli ortalama verilerine göre, Purpose ETF BTC varlıkları Haziran ve Temmuz 2022 arasında zirve yaptı. Giriş ve çıkışlarına ilişkin Glassnode grafiği, ETF’nin Mayıs ve Temmuz 2022 arasında, BTC’nin değerinin %40 düştüğü zamana denk gelen yoğun çıkışlar yaşadığını gösterdi.

Temmuz ayında, Purpose ETF en büyük çıkışları gördü. Ağustos ayı başlarında bazı girişler ve çıkışlar yaşadı ve o zamandan beri çok az veya hiç faaliyet görmedi. Aylarca hareketsizliğe rağmen, ETF varlıkları, piyasaya sürüldüğü Mart 2021’deki seviyelerin hala önemli ölçüde üzerinde. Purpose Invest’e göre, ETF’nin yönetim altındaki varlığı 396,7 milyon dolar seviyesinde (23.240 BTC). Eight Global kurucusu ve kıdemli analist Michaël van de Poppe’ye göre, Bitcoin‘in ciddi anlamda artış kaydetmesi için 17.800 dolar ve 18.200 dolardaki direnç seviyelerini geçmesi gerekiyor.