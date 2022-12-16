Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, zincir üstü veriler ve analist yorumları büyük önem teşkil ediyor.

Düşük Likidite ve Volatilite: Kaplumbağa Adımları!

FTX krizi, dünya çapında 5 milyondan fazla yatırımcıyı mağdur etti. Kaos ayrıca birçok kripto para şirketini olumsuz etkiledi. ABD merkezli kripto piyasası komisyoncusu Cumberland, sektörün şu anda toparlanma sürecinde olduğunu bildirdi Firma, meydana gelen iflaslardan sonra toparlanmanın zaman alacağını belirtti. Güncel Veriler, piyasadaki düşük likidite ve volatilite nedeniyle sürdürülebilir ralli ihtimalinin zor olacağını gösteriyor. Analitik firması Glassnode, Bitcoin için “iç karartıcı” vadeli işlem hacimleri bildirdi. Rakamlar, Bitcoin fiyatının ilk kez 20.000 doları aştığı 2021 öncesi seviyelere kadar uzanıyor. Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerinin açık pozisyon hacmi, Luna’nın çöküşünden sonra 2022 ortalarına doğru önemli ölçüde düştü. Bitcoin’in borsalardaki spot işlem hacimleri de 2020’nin en düşük seviyelerine doğru önemli ölçüde düştü.

Blockchain.com‘dan alınan veriler, yedi günlük hareketli ortalama borsa işlem hacminin, 67 milyon dolara düştüğünü gösteriyor. Bu rakam, 2021 boğa piyasasının zirvesinde 1,4 milyar dolar seviyesindeydi. Düşük likidite ve piyasa üzerindeki belirsizlik nedeniyle, ayı piyasasının sona ermekten çok uzak olduğu yönünde güçlü bir olasılık var. Bitcoin’in gerçekleşen volatilitesi de %22 (bir hafta) ve %28 (iki hafta) ile iki yılın en düşük seviyelerine düştü. İleriye dönük olarak, volatilite, daha yatay veya yavaş aşağı yönlü fiyat hareketi ile donuk kalabilir. Kasım ayında FTX’in neden olduğu kriz, Haziran ayında görülen LUNA krizine benziyordu. Bazı yatırımcılar dipten aldı. Sonuç olarak, birkaç gün veya hafta sürebilen kısa vadeli ralliler ortaya çıktı. Bu durumun bir sonucu olarak tam olarak Temmuz’dan Ağustos’a kadar Bitcoin fiyatı 25.000 dolara yükselmişti. FTX krizinden sonrada dipten alımlar oldu, bu nedenle meydana gelen kısa vadeli ralliler bundan kaynaklanıyor olabilir.

Yeterli Katalizör Yok: Kritik Direnç Seviyeleri!

Ek olarak, vadeli işlemler piyasası şu anda geriye dönük durumda, yani uzun pozisyonlardan daha fazla açık kısa pozisyon var. Kurumlar ve balinalar arasında bu yılın büyük bir bölümünde olumsuz seyreden birikim eğilimi, Kasım ayı ortasında toparlandı. Bu durum, yılın üçüncü çeyreğinde ayı piyasası rallisi için katalizör sağladı. CoinShares, kurumsal Bitcoin yatırım araçlarının 108 milyon dolarlık giriş gördüğünü bildirdi. Ancak bu yetersiz bir rakam.

Glassnode‘dan alınan zincir içi veriler ayrıca, 100 BTC’den fazla tutan adresler olarak tanımlanan Bitcoin balinaları arasında pozitif birikim olduğunu gösteriyor. Bu balinaların varlıkları, Temmuz-Ağustos aylarında görülen yıllık düşük seviyelerinden artarken, BTC fiyatı henüz bu olumlu artışı yansıtmadı. Piyasada Rustgi olarak bilinen analiste göre, 18.700 doların geçilmesi 20.000 dolara olan yolu açabilir. BTC 22.000 doların üzerinde destek oluşturursa, ayı piyasası rallisi devam eden bir yükseliş trendi ile daha anlamlı hale gelebilir.