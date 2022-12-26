Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat! Bitcoin ve Ethereum’da En Olası Tablo Açıklandı! İşte 4 Uzmandan 2023 Beklentisi!

Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, zincir üstü veriler ve analist yorumları yakından takip ediliyor. 
14:05
26 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, zincir üstü veriler ve analist yorumları yakından takip ediliyor.

Boralardaki Bitcoin Rezervi: Satış Baskısı Düşüyor!

ABD’de Noel tatilini geçirirken, Bitcoin bazı analistlerin öngördüğü Noel Baba rallisini gerçekleştiremedi. Bitcoin’de volatilite yeni rekor düşük seviyelere gerilerken, BTC yatay yönde hareket etmeye devam ediyor Bununla birlikte, Bitcoin hala 16,800 dolar seviyesinin üzerinde tutuluyor ve bu iyiye işaret. Ethereum (ETH) fiyatı da 1.200 dolar seviyesinin üzerinde yatay hareket ediyor. CoinMarketCap’e göre Bitcoin an itiabriyle 16.839 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik en düşük ve yüksek sırasıyla 16.755 dolar ve 16.908 dolar. BTC fiyatı son 24 saatte yaklaşık %1 ve son bir haftada sadece %2 arttı. Zincir üstü veriler, borsalardaki Bitcoin miktarının, hala düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu durum,  FTX krizinden sonra ortaya çıkan satış baskısının azaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca kripto para borsalarının Bitcoin rezervlerinin 14 günlük ve 30 günlük hareketli ortalamaları (SSMA) da bu süreçte önem teşkil ediyor. 30 günlük SMMA’nın üzerine çıkan 14 günlük SMMA, tarihsel olarak Bitcoin fiyatında artışa yol açtığını gösteriyor. Bu nedenle, borsa rezervlerinin hareketli ortalamalarının yükseliş eğilimi, BTC fiyatı için olumlu bir gelişme.

Ayrıca, daha önceki zincir üstü raporlar, madencilerden ve balinalardan  gelen satış baskısında  düşüş olduğunu gösteriyor. Michael van de Poppe, Rekt Capital ve CredibleCrypto gibi popüler analistler, 16,900-1700 dolar seviyelerine dikkat çekti. Uzmanlar, BTC fiyatının aylık olarak bu seviye aralığının üzerinde veya altında kapanmasının 2023’te bir yükseliş veya düşüş eğilimi belirleyeceğini tahmin ettiler. BTC, bu seviyenin altında kapanırsa, Bitcoin‘in 15.600 dolara düşmesi muhtemel. Ancak, bu seviyelerin üzerinde bir kapanış Bitcoin’e yeniden ivme kazandıracak. Aslında, CredibleCrypto ve BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes Bitcoin fiyatının 2023 sonunda veya 2024 başında 100.000 dolara ulaşabileceği konusunda tamamen hemfikir.

Ethereum’da Kritik Seviye Açıklandı!

Ethereum, an itibariyle 1.219 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik en düşük ve yüksek seviyeler sırasıyla 1.203 dolar ve 1.222 dolar. ETH fiyatı da 24 saatte %1 ve bir haftada %3’ün üzerinde artışla yatay hareket ediyor. Zincir içi verilere göre, borsalardaki Etherereum miktarı %30’dan fazla azaldı. Bu durum, yatırımcıların biriktirdiğini ve satmadıklarını ortaya koyuyor. Önde gelen analistlerden Michael van de Poppe, 1.170 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Ethereum, 2022’yi bu destek seviyesinin üzerinde  kapatırsa, 2023’e iyi bir başlangıç yapabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Analizleri İle Nam Salan Analist Bitcoin’de Dibi İşaretledi: “Hazır Olun, Geliyor!”
Analizleri İle Nam Salan Analist Bitcoin’de Dibi İşaretledi: “Hazır Olun, Geliyor!”
Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Uyardı! Geçmişte Yaşandı: Büyük Felaket Geliyor!
Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Uyardı! Geçmişte Yaşandı: Büyük Felaket Geliyor!
Şok Rapor: Bu 17 İsim 2022’de Bitcoin ve Altcoin’lerde 116 Milyar Dolar Kaybetti!
Şok Rapor: Bu 17 İsim 2022’de Bitcoin ve Altcoin’lerde 116 Milyar Dolar Kaybetti!
Dikkat! 2 Kritik Rapor Her Şeyi Anlatıyor: Bitcoin’de Önümüzdeki Senaryo Kesinleşmiş Olabilir!
Dikkat! 2 Kritik Rapor Her Şeyi Anlatıyor: Bitcoin’de Önümüzdeki Senaryo Kesinleşmiş Olabilir!
Ünlü Milyarder Altın Üzerinden Bitcoin’e Dikkat Çekti: Aptallar!
Ünlü Milyarder Altın Üzerinden Bitcoin’e Dikkat Çekti: Aptallar!
Tansiyon Yükselmişti, Çabuk Unutuldu! Bitcoin İçin Dikkat Çeken Veri Akışı!
Tansiyon Yükselmişti, Çabuk Unutuldu! Bitcoin İçin Dikkat Çeken Veri Akışı!
Ünlü Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: 2023’de O Seviye Görülecek!
Ünlü Analist Bitcoin’de Noktayı Koydu: 2023’de O Seviye Görülecek!
Ne SHIB! Ne LUNC! Analistler Büyük Müjdeyi Verdi! 4 Altcoin 2023’te Destan Yazacak!
Ne SHIB! Ne LUNC! Analistler Büyük Müjdeyi Verdi! 4 Altcoin 2023’te Destan Yazacak!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022