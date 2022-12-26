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Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, zincir üstü veriler ve analist yorumları yakından takip ediliyor.

Boralardaki Bitcoin Rezervi: Satış Baskısı Düşüyor!

ABD’de Noel tatilini geçirirken, Bitcoin bazı analistlerin öngördüğü Noel Baba rallisini gerçekleştiremedi. Bitcoin’de volatilite yeni rekor düşük seviyelere gerilerken, BTC yatay yönde hareket etmeye devam ediyor Bununla birlikte, Bitcoin hala 16,800 dolar seviyesinin üzerinde tutuluyor ve bu iyiye işaret. Ethereum (ETH) fiyatı da 1.200 dolar seviyesinin üzerinde yatay hareket ediyor. CoinMarketCap’e göre Bitcoin an itiabriyle 16.839 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik en düşük ve yüksek sırasıyla 16.755 dolar ve 16.908 dolar. BTC fiyatı son 24 saatte yaklaşık %1 ve son bir haftada sadece %2 arttı. Zincir üstü veriler, borsalardaki Bitcoin miktarının, hala düşmeye devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, FTX krizinden sonra ortaya çıkan satış baskısının azaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca kripto para borsalarının Bitcoin rezervlerinin 14 günlük ve 30 günlük hareketli ortalamaları (SSMA) da bu süreçte önem teşkil ediyor. 30 günlük SMMA’nın üzerine çıkan 14 günlük SMMA, tarihsel olarak Bitcoin fiyatında artışa yol açtığını gösteriyor. Bu nedenle, borsa rezervlerinin hareketli ortalamalarının yükseliş eğilimi, BTC fiyatı için olumlu bir gelişme.

Ayrıca, daha önceki zincir üstü raporlar, madencilerden ve balinalardan gelen satış baskısında düşüş olduğunu gösteriyor. Michael van de Poppe, Rekt Capital ve CredibleCrypto gibi popüler analistler, 16,900-1700 dolar seviyelerine dikkat çekti. Uzmanlar, BTC fiyatının aylık olarak bu seviye aralığının üzerinde veya altında kapanmasının 2023’te bir yükseliş veya düşüş eğilimi belirleyeceğini tahmin ettiler. BTC, bu seviyenin altında kapanırsa, Bitcoin‘in 15.600 dolara düşmesi muhtemel. Ancak, bu seviyelerin üzerinde bir kapanış Bitcoin’e yeniden ivme kazandıracak. Aslında, CredibleCrypto ve BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes Bitcoin fiyatının 2023 sonunda veya 2024 başında 100.000 dolara ulaşabileceği konusunda tamamen hemfikir.

Ethereum’da Kritik Seviye Açıklandı!

Ethereum, an itibariyle 1.219 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik en düşük ve yüksek seviyeler sırasıyla 1.203 dolar ve 1.222 dolar. ETH fiyatı da 24 saatte %1 ve bir haftada %3’ün üzerinde artışla yatay hareket ediyor. Zincir içi verilere göre, borsalardaki Etherereum miktarı %30’dan fazla azaldı. Bu durum, yatırımcıların biriktirdiğini ve satmadıklarını ortaya koyuyor. Önde gelen analistlerden Michael van de Poppe, 1.170 dolar seviyesine dikkat çekiyor. Ethereum, 2022’yi bu destek seviyesinin üzerinde kapatırsa, 2023’e iyi bir başlangıç yapabilir.