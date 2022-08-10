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Dikkat: Bitcoin ve Altcoin’lerde Gözler Haftanın Kritik Verisinde!

Kripto para piyasaları bir yandan Tayvan'daki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederken bir yandan da ABD'den gelecek enflasyon verilerine odaklanmış durumda.
12:05
10 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları bir yandan Tayvan’daki jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederken bir yandan da ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanmış durumda. ABD’de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesi Bitcoin ve altcoin‘ler yönünü aşağı çevirdi ve yatırımcılar düşüşün derinleşip derinleşmeyeceğini tartışmaya başladı.

Gözler Enflasyon Verilerinde

Piyasa uzmanları, açıklanacak enflasyon verileri öncesi kripto para piyasalarının tepe noktaya ulaşıp ulaşmadığı konusunda ayrışıyor. Kimi uzmana göre enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelecek ve düşüş derinleşecekken, kimi uzmanlara göre beklentilerin altında kalacak ve yükseliş devam edecek. Verilerin beklentilere paralele gelmesi veya altında kalması Federal Reserve‘in (Fed) agresif faiz artırımında ayağını gazdan çekmesine neden olabilecek bir etken iken, beklentileri aşması Fed’in daha da gaza basmasına neden olabilir. Özellikle geçen hafta Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerinin çok üzerinde artmış olması Fed’in agresif faiz artışlarını sürdüreceği beklentisini destekliyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirket  BlackRock’ın Kıdemli Porföy Yöneticisi Jeffrey Rosenberg, enflasyonun düşmesini bekleyen tarafta yer alırken, önemli olanın hangi seviyeye gerileyeceği olduğunu belirtti.

Bugün TSİ ile 15.30’da açıklanacak olan kritik enflasyon verileri için beklentiler ve açıklanan bir önceki veriler şu şekilde:

  • Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Temmuz – Aylık): Yüzde 0,5 (önceki yüzde 0,7)
  • Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Temmuz – Yıllık): Yüzde 6,1 (önceki yüzde 5,9)
  • Tüketici Fiyat Endeksi (Temmuz – Aylık): Yüzde 0,2 (önceki yüzde 1,3)
  • Tüketici Fiyat Endeksi (Temmuz – Yıllık): Yüzde 8,7 (önceki yüzde 9,1)

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), ABD’de açıklanacak kritik enflasyon verileri öncesi günlükte yüzde 3,58 düşüşle 22 bin 993 dolardan işlem görürken, en büyük altcoin Ethereum (ETH) ise günlükte yüzde 5,18 düşüşle bin 687 dolardan işlem görüyor. Bitcoin’in 24 bin doların üzerine çıkmasıyla 1.15 trilyon dolara dayanan kripto para piyasalarının toplam değeri, Bitcoin ve altcoin’lerdeki gerilemeyle birlikte 1.1 trilyon doların altına düştü ve yazım sırasında 1.086 trilyon dolarda duruyor.

Öte yandan Wall Street endeksleri ile Avrupa Borsaları Fed politikalarına ilişkin endişelerde 9 Ağustos Salı günü değer kaybetti. S&P 500 yüzde 0,2, Nasdaq 100 yüzde 0,94, Dow yüzde 0,05 geriledi.

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