Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 17.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken, kritik metrik düşüşün derinleşebileceğini ortaya koyuyor.

Volatilite, Dibe Vurdu!

Önde gelen metriklerden “Korku ve Açgözlülük Endeksi”, kripto para piyasasında mevcut sosyal duyarlılığı belirlemenin en iyi yollarından biridir. Kritik indikatör, piyasanın mevcut durumunu değerlendirmenin yanı sıra, Bitcoin‘in bir sonraki hamlesi hakkında bize bazı ipuçları verebilir. Resmi web sitesine göre, Korku ve Açgözlülük Endeksi, şu anda 26 değer ile korku bölgesinde kalıyor. “Korku” modunda, yatırımcılar fonlarını borsalardan uzaklaştırma ve satış yapma eğilimindedirler. Son iki haftada, kripto para piyasasındaki volatilite FTX krizinden ötürü artmıştı. Piyasa henüz yeterli oranda istikrara kavuşmazken, madenci kapitülasyonu riski ise devam ediyor. Güncel verilere göre, yatırımcılar coin’lerinin kripto para borsalarından özel cüzdanlara aktarmaya devam ediyor.

Ancak piyasa yaşanan panik havası nispeten ortadan kalktı ve yatırımcıların çoğunluğu yaklaşık bir ay önceki döneme kıyasla daha sakin. Volatilite de ivme kaybetmeye başladı. Bitcoin an itibariyle 17.159 dolardan işlem görüyor ve son iki ayda gördüğümüz en düşük gün içi volatiliteyi gösteriyor. Ne yazık ki kritik endeksin geçmişteki analizine baktığımızda, bu tür dönemlerin uzun sürmediğini gösteriyor. Piyasadaki düşük volatilite böylesi dönemlerde geçici oluyor. Sonrasında ise Bitcoin değer kaybetmeye devam ediyor.

Analistler Temkinli!

Kripto para dünyasındaki fikir birliği, Bitcoin’in dibe ulaşmaya yakın olduğu yönünde. Ancak Hala Bitcoin’in 2023’te 10.000 dolara düşebileceğini tahmin eden birçok uzman var, ancak 2023 için çıkan Bitcoin fiyat tahminlerinin çoğu Bitcoin’in yükseleceğine işaret ediyor. Örneğin, Kaliforniya merkezli kripto hedge fonu Pantera Capital, Bitcoin’in 2023’te toparlanmaya başlayacağını ve 2024’te 36.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Motley Fool analistlerinden Dominic Basulto da bu görüşü desteklediğini belirtti.

Madenci kapitülasyon riski, uzun pozisyonlar almak isteyen trader’larda endişe yaratmaya devam ettiğinden, BTC fiyatı baskı altında. Zincir üstü veriler, madencilerin gerçekten de finansal zorluklar ve uzun kış nedeniyle Bitcoin’lerini satığını ortaya koyuyor. Glasnode raporuna göre, madencilerin elindeki Bitcoin, 14 ayın en düşük seviyesine düştü. Uzmanlara göre, BTC’nin yeni zirvelere ulaiması için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.