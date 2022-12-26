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Dikkat! Beklenen Kritik Rapor Geldi! Bitcoin’de ‘Yeniden Diriliş’ İçin Tarih Verildi! İşte Çarpıcı Kanıtlar ve Rakamlar!

Bitcoin (BTC) kısa geçmişinde birçok kez 'ölü' ilan edilirken, geçmiş döngüleri inceleyen uzmanlar iyimserliğini koruyor. 
12:00
26 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) kısa geçmişinde birçok kez ‘ölü’ ilan edilirken, geçmiş döngüleri inceleyen uzmanlar iyimserliğini koruyor.

Bitcoin, 467 Kez Ölü İlan Edildi!

Kuşkusuz 2022, kripto para piyasası için uğursuz bir yıl oldu.  Bitcoin‘in 12 yıllık kısa tarihinde dört büyük boğa/ayı döngüsü yaşandı. Her seferinde BTC ve endüstri, felaket tellalları ve ana akım medya tarafından ölü ilan edildi. Ayrıca, 99Bitcoins’in ölüm ilanları sayfasına göre Bitcoin 467 kez ‘ölü’ ilan edildi.  Bildirilen ilk BTC “ölümü” Aralık 2010’da ve en sonuncusu 30 Kasım 2022’de gerçekleşti. En fazla “ölümün” yaşandığı yıl, ana akım medyanın BTC’yi en az 124 ölü ilan ettiği 2017 yılıydı. BTC fiyatlarının ilk büyük düşüş, BTC’nin %99 oranında düştüğü 2011 yılında yaşandı. Mt. Gox krizinin sonuçları, güç durumdaki borsada fiyatları 32 dolardan 0,01 dolara düşürdü. 2013’ün sonlarında, Çin hükümeti finansal kurumların BTC’yi bir ödeme şekli olarak kullanmasını yasakladıktan sonra Bitcoin 24 saat içinde %80 düştü. Şubat 2014’te başka bir Mt. Gox krizi BTC fiyatlarında yaklaşık %60’lık bir düşüşle sonuçlandı. Borsa, o zamanlar dünyadaki Bitcoin işlemlerinin %80’ini yönetiyordu.

2015 yılının ortalarındaki DAO hack’i, o sırada hem Ethereum hem de Bitcoin fiyatlarını etkiledi. Ayrıca 2016’da bir Bitfinex hack’i oldu ve bu da BTC fiyatlarının düşmesine neden oldu. 2018’de ilk  ICO’lara yönelik büyük baskı, BTC fiyatlarının o yılın sonuna kadar %84 düşmesine neden oldu. Fiyatlar, 2017’nin sonunda 20.000 dolarlık zirveye ulaştıktan sonra 3.200 dolara kadar düştü. Mart 2020’de, dünya  karantinalara başladığında BTC fiyatları çakıldı ve piyasalar adeta çöktü. Ortaya çıkan beklenmedik Siyah Kuğu olayında BTC yaklaşık 5.000 dolara düşerek  %50 değer kaybetti. Grayscale raporuna göre, Bitcoin her seferinde yeniden toparlandı.

İşte Olası Tarih!

Bitcoin  bu yıl Mayıs ve Kasım aylarında iki kapitülasyon gördü. Her ikisi de sırasıyla büyük platformlar Terra/Luna ve FTX’in çöküşünü takip etti. Mayıs ve Haziran aylarında Bitcoin birkaç hafta içinde 40.000 dolardan 20.000 dolara düşerek %50 değer kaybetti.  BTC, FTX krizinin ardından %25 düştü. Bitcoin şimdiye kadarki her krizden ve çöküşten sonra toparlanmayı başardı ve bu sefer aynı şeyi yapmaması için hiçbir neden yok. Olaylara iyi yönden bakarsak,  BTC şu anda üç yıl öncesine göre %134 daha yüksek seviyede işlem görüyor.

BTC fiyatı, 2022’nin başından bu yana %63,5 düştü. Bitcoin, 22 Kasım’da 15.700 dolarlık bir dip seviyeye ulaştı.  Analistlere göre, boğa piyasası sinyallerinin 2023 ortasına kadar beklenmiyor. O zamana kadar, BTC’nin konsolide olması ve 20.000 dolar seviyesini yeniden kazanması bekleniyor.  Mayıs 2024’te gerçekleşecek olan BTC halving olayı, tarih tekerrür ederse muhtemelen bir boğa piyasası için en büyük katalizör olacaktır. Yarılanmadan önceki yıl, blok ödülleri kesildikten sonra Bitcoin toparlanmaya başladı.  Sonuç olarak, 2023’te BTC ivme kazanmaya başlayabilir.

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