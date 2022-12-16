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Bitcoin (BTC) Fed’in şahin bir duruş sergilemesinin ardından yeniden ivme kaybederken, önde gelen yatırım şirketleri farklı faktörlere dikkat çekiyor.

Julius Baer: Binance, Etkili Olacak!

Beklenenden düşük gelen enflasyon verileri sonrasında ivme kazanan, kripto paralar bugün yeniden düşmeye başladı. Bitcoin yine kızıla bürünürken, 18.000 dolardan giderek uzaklaşıyor. Ethereum (ETH) da değer kaybetti ve 1.200 dolar civarında istikrar kazanmaya çalışıyor. Hafta boyunca küresel çaptaki merkez bankalarının hamleleri, kripto paralardaki ralliyi tamamen kontrol altına aldı. Federal Rezerv’in (Fed) Çarşamba günkü 50 baz puanlık artışına İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) aynı oranda faiz artışı ile eşlik etti. Bu süreçte Avrupa Merkez Bankası (ECB) çok daha şahin bir duruş sergiliyor. ECB başkanı Christine Lagarde şu ifadeyi kullandı:

Bugüne karar yaptıklarımız enflasyonla mücadeleyi kazanmak için yeterli değil. Bu, bir sonraki toplantımızda ve muhtemelen ondan sonraki toplantımızda 50 baz puanlık bir faiz artırımını gerekli kılıyor. Mevcut durum, ‘yeni normal’ olabilir.

Önde gelen yatırım şirketlerinden Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Bitcoin’in 17.000 dolar civarında sıkışmış olduğunu ve bir süre bu seviyelerde duracağını iddia etti. Ayrıca İşviçre merkezli yatırım şirketi Julius Baer’deki uzmanlar, son günlerde Binance’ta meydana gelen sorunlardan kaynaklanan endişelerin Bitcoin’in kısa vadede toparlanmasını engelleyeceğine inanıyor. FTX krizinin domino etkileri ise devam ediyor. Bu arada, Bahamalar tarafından kefaletle serbest bırakılması reddedilen Sam Bankman-Fried, Şubat 2023’e kadar bazı uzmanalr “Guantanamo’dan daha kötü” olarak görülen Batı Hindistan’daki Fox Hill hapishanesinde kalacağı iddia edildi.

Dinamikler Değişebilir!

Uzmanlara göre, önümüzdeki aylarda ABD’den gelecek olumlu veriler kripto para piyasasının dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması rüzgarları tersine çevirebilir. Kasım enflasyonu %7.1 gelirken, beklenti %7.3 idi.

Salı günü, Sam Bankman-Fried’in Bahamalar’da tutuklandığını ve SEC ile ABD Başsavcılık Ofisi’nin iflas eden borsa’nın kurucusu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu hatırlamakta fayda var. Bazı analistlere göre, FTX krizinde meydana gelecek olan olaylar, artık Bitcoin fiyatını büyük oranda etkilemeyecek. Faiz ve enflasyon verileri, en belirleyici unsurlar olmaya devam edecek.