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Dikkat! Analistler 7 Altcoin Paylaştı! Veriler Heyecan Yarattı! Kemerlerinizi Bağlayın!

Kripto para piyasası yerinde sayarken, uzmanlar bu hafta yatırımcın radarında olması gereken 7 altcoin projesini paylaştı. 
12:20
26 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yerinde sayarken, uzmanlar bu hafta yatırımcın radarında olması gereken 7 altcoin projesini paylaştı.

LTC, BNB ve XTZ: Birçok Neden Var!

Finbold analistlerinin listesindeki ilk altcoin Litecoin (LTC) Piyasa değerine göre 14. sırada yer alan LTC, topluluk gelecek yıl için planlanan halving etkinliğini dört gözle beklerken ilgi odağı oldu. Ağustos 2023’te meydana gelecek olan halving etkinliği,  arzı azaltmak ve varlığı kıt hale getirmek için Litecoin madencilerine ödenen ödülleri yarıya indirecek. Aynı zamanda, LTC, dört yıl içinde taşınan en büyük atıl token miktarının kaydedilmesi gibi diğer metriklerde de artışa tanık oldu. Litecoin, an itibariyle 65 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, LTC 100 dolara ulaşabilir. Analistlerin listesindeki ikinci altcoin Binance Coin (BNB). BNB, FTX’in çökmesinden sonra son zamanlarda ilgi odağı haline geldi. BNB, çoğu borsanın yatırımcılar arasında güveni artırmaya çalıştığı bir noktada Binance’in rezerv durumuyla ilgili endişelerin ortaya çıkmasının ardından bir noktada keskin bir düşüş kaydetti.

Ayrıca altcoin, Binance’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki olası soruşturmasından olumsuz etkilendi.  Uzmanlara göre, Binace’a dair FUD ortandan kalktığında BNB, yeniden ivme kazanacak. BNB, an itibariyle 245 dolardan işlem görüyor. Analistlerin listesindeki üçüncü altcoin Tezos (XTZ). XTZ piyasadaki sert düzeltmelerden etkilenmiş olsa da güçlü zincir üstü geliştirme faaliyeti sayesinde altcoin, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Tezos geliştiricileri, önemli yükseltmelerle ölçeklendirmeye odaklanıyor. Tezos, çoklu akıllı sözleşmeler ve güçlü NFT ekosistemi ile ön plana çıkıyor. XTZ an itibariyle 0,79 dolardan işlem görüyor.

VET ve ZIL, İvme Kazanabilir!

Listedeki dördüncü altcoin VeChain (VET). VeChain’e olan ilgi, 2022’de arttı. VeChain  finans, enerji  ve yiyecek ve içecek endüstrisinde onlara şirketler ortaklık imzaladı. Yatırımcılar ayı piyasasının ortasında varlığın bir sonraki fiyat hareketini izlerken, VeChain’in  2023’te toparlanması öngörülüyor. VET an itibariyle 0,02 dolardan işlem görüyor. Analistlerin listesindeki beşinci altcoin Quant (QNT).  Platform, yatırımcıdan büyük ilgi görüyor.  QNT’nin altı aylık sosyal hacmi %130’un üzerine çıktı, ancak altcoin, yükselen enflasyon gibi makroekonomik faktörlerden etkilendi. QNT, 100 dolardaki kritik destek seviyesini geri aldı ve an itibariyle 106 dolardan işlem görüyor.

Listedeki altıncı altcoin Zilliqa (ZIL). Zilliqa (ZIL), Kasım ayında meydana gelen çöküşten önce en iyi performans gösteren varlıklar arasındaydı. ZIL an itibariye 0,02 dolardan işlem görüyor. Listedeki son altcoin Hedera (HBAR) Hedera  blok zinciri, akıllı sözleşmeleri ve merkeziyetsiz uygulamaları (DApp’ler) destekleme konusunda önemli bir itibar kazandı. Ağın amacı, Web2 oyuncularını ve programcılarını eninde sonunda Web 3.0’a geçirmektir. Altcoin an itibariyle 0,04 dolardan işlem görüyor.

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