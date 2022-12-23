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  •   Dikkat! Analist Kanıt Sundu! Tarih Verildi! Bitcoin’de Boğa Döngüsü Bu Seviyeden Sonra Başlayacak!

Dikkat! Analist Kanıt Sundu! Tarih Verildi! Bitcoin’de Boğa Döngüsü Bu Seviyeden Sonra Başlayacak!

Bitcoin (BTC) krizler mevsiminden geçerken, önde gelen bir analist yeni bir boğa döngüsünün başlamasından önce BTC'nin bu seviyeye düşebileceğini iddia etti. 
17:00
23 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) krizler mevsiminden geçerken, önde gelen bir analist yeni bir boğa döngüsünün başlamasından önce BTC’nin bu seviyeye düşebileceğini iddia etti.

TradingView Analisti: BTC, Önce Bu Seviyeye Düşecek!

Kripto para piyasası sektör içindeki krizlerle mücadele ederken, makroekonomik belirsizlik de devam ediyor. Bitcoin yatay yönde hareket ederken, uzmanlar geçmişteki döngülere işaret ederek BTC’de dip seviyeyi tahmin etmeye çalışıyor. Bitcoin’in bir sonraki hamlesini belirlemek için geçmişteki ayı ve boğa  döngüleri büyük önem teşkil ediyor. Önde gelen analiz platformlardan TradingView’de görev yapan ve piyasada Goldenbreakout olarak bilinen bir uzman, haftalarca süren yatay işlem modelinin ardından, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 dolara ulaşmadan önce BTC’nin  9.000 dolar seviyesine kadar düştüğüne dikkat çekti. Bu, Temmuz 2020’de gerçekleşti. BTC’nin bu seviyeden zirveye ulaşması 15 ay sürdü.  Analistin teorisine göre, BTC yine yatay yönde hareket ediyor. Analist, BTC’nin son boğa koşusuna benzer bir trend çizgisi oluşturabileceğini ancak 9.000 dolara kadar düşmesi gerekeceğini belirtti. Uzmana göre, bu seviye birçok yatırımcı için dipten alım fırsatı verecek.

Analist düşük gelen enflasyon gibi olumlu makro koşullara rağmen, BTC‘nin 18.000 doları geçtikten sonra tökezlediğine dikkat çekti. Bu yüzden, BTC’deki düşüşün derinleşmesi mümkün. Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe, bugün attığı bir tweet’te, Bitcoin’in 16.750 dolardaki seviyeyi tutması halinde 16.900  ila 17.000 dolar aralığına yükselebileceğini ve 17.450 doları hedefleyebileceğini öne sürdü. Bu arada, önde gelen platformlardan PricePrediction’ın makine öğrenimi algoritması, Bitcoin’in 1 Ocak 2023 fiyatını 16.722 dolar olarak belirledi.

Noel Rallisi: Düşük İhtimal!

Kripto para piyasası, Kasım’da büyük darbe alırken, sektördeki belirsizlik devam ediyor. ABD’den gelen baskı ve kripto karşıtı sesler de piyasayı etkiliyor. FTX krizinde yargılama süreci merakla beklenirken, diğer merkezi borsalara yönelik iddialar da gündemden düşmüyor. Bitcoin ise tekrar toparlanma arayışı içerisinde. Bitcoin fiyatı, Kasım ayından bu yana 16.500 dolar ila 17.000 dolar aralığında yatay hareket ediyor. Bitcoin, 18.000 doları geçtikten sonra tekrar ivme kaybetmişti. Bazı analistler, Bitcoin fiyatının Noel döneminde artış kaydedebileceğini iddia ediyor.

Ancak, uzmanlar geçmişte yaşanan Noel Baba rallilerinin bu yıl gerçekleşmesinin zor olduğunu dile getiriyor. Mevcut karamsarlığa rağmen, hala bazı isimler  2023’te büyük bir yükseliş rallisine ve BTC fiyatının 100.000 dolara ulaşacağına inanıyor.

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