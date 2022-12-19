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Bitcoin (BTC) sektördeki krizler ve makroekonomik belirsizlik nedeniyle ayakta durmaya çalışırken, önde gelen bir analist karamsar bir tablo çizdi.

ABD, Çin, Ukrayna, Enflasyon, İşten Çıkarmalar..!

Bitcoin, ekonomik veriler ve Fed’in şahin duruşundan ötürü yine zor bir dönem yaşıyor. Enflasyon istikrarlı bir şekilde düşerken, Fed henüz gidilecek uzun bir yolun bulunduğuna dikkat çekti. Uzmanlara göre, küresel ekonomide durum hızlı bir şekilde kötüleştiğinden, BTC’nin önemli ölçüde yükselmesi için bir neden yok. Çeşitli haber kaynakları ve gazeteler, bankacılık sektöründe büyük çaplı işten çıkarmalar olduğunu bildiriyor. Önde gelen teknoloji devleri, dünya çapında bir milyondan fazla insanı işsiz bırakan işten çıkarma kararlarını şimdiden onayladı. Covid salgını, Çin’de büyük bir hızda yayılıyor ve dünyanın en büyük üreticisini yeniden durdurmakla tehdit ediyor. Tedarik zincirindeki kriz, enflasyonla mücadeleyi yeniden çıkmaza sürükleyebilir.

Bitcoin fiyatı, şu anda dünyanın en önemli manşetlerini oluşturan tüm faktörlerin toplamını yansıtıyor. Çin’de Covid sayısının artması, tüm gelişmiş ekonomilerde işten çıkarmalar, Ukrayna savaşının nükleer bomba tehdidiyle daha da çıkmaza girmesi, enflasyon ve enerji fiyatları nedeniyle riskli yatırımdan kaçan halk ve yüksek elektik ve doğal gaz faturaları nedeniyle yoksulluğun eşiğine gelen insanlar, Binance, FTX ve diğer şirketlerdeki kritik durum karamsar bir tablo çiziyor. Bunlar 2022’ye hakim olan başlıklardan ve temalardan sadece birkaçı.

Bitcoin, Bu Seviyeye Düşebilir.

Düşük gelen enflasyon verilerinden sonra, Bitoin yeniden ivme kazanmıştı. Ancak, yukarıda belirtilen makroekonomik durum kripto para piyasasını büyük oranda etkiliyor. Bu hafta birçok merkez bankası, aynı mesajı verdi. Başta Fed olmak üzere İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları yılın başlangıcının aniden temiz bir sayfa açıp her şeye yeniden başlayacağımız anlamına gelmediği uyarısında bulundu. Önde gelen analistlerden Philip L, BTC‘nin makroekonomik şartlar nedeniyle düşmeye devam edebileceğini belirtti. Analiste göre, 16.200 dolar önemli bir destek görevi görecek. BTC, bu seviyeyi kaybederse 14.000 dolara kadar düşebilir.

Analist bir de iyimser bir tablo çiziyor. Uzmana göre, mevcut durumun olumlu tarafı, durgunluğun kaçınılmaz görünmesi, bu da emtia talebinin azalmaya başlaması ve düşen talep altında petrol, bakır ve gaz fiyatlarının düşüş kaydetmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu, faturalar ile başa çıkmaya çalışan yatırımı için iyi bir gelişme olabilir. BTC‘nin fiyatının yeniden kazanması için yatırımcının piyasaya yönelmesi gerekiyor.