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Dikkat! ABD’li Yatırım Şirketi Korkuttu: Bitcoin Bu Seviyenin Altına Düşerse..!

Bitcoin (BTC) 19.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken, önde gelen bir yatırım şirketinin CEO'su endişe yaratan açıklamalarda bulundu. 
22:20
20 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 19.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken, önde gelen bir yatırım şirketinin CEO’su endişe yaratan açıklamalarda bulundu.

12.000 Dolarda Madenciler, Fişi Çeker!

Kripto para madenciliği, bireylerin Bitcoin gibi kripto para birimleri elde edebilmelerinin ana yöntemlerinden biridir. Madenciler, işlemleri onaylamak ve ağın güvenliğini sağlamak için ödüller kazanırlar. Bununla birlikte, Bitcoin fiyatı önemli ölçüde düşerse, madenciliği yapmak daha az karlı hale gelebilir. Yatırım şirketi US Global Investors‘ın CEO’su Frank Holmes’e göre, Bitcoin 12.000 doların altına düşerse, küresel çapta madencilik faaliyetleri tamamen durabilir. Yöneticiye göre, 12.000 seviyesi madencilerin ne kar ne de zarar edecekleri eşik fiyatı. Holmes, bu yılın başlarında Bitcoin’in Y kuşağının katılımı sayesinde altından daha iyi performans gösterebileceğini söylemişti. CEO ayrıca, BTC’nin değer deposu olarak altının statüsüne meydan okuyabileceğini iddia etmişti. Holmes, Kitco ile yaptığı röportajda şunları vurguladı:

Küresel olarak, madencilerin faaliyetlerine sürdürülebilmesi BTC”nin 12.000 doların altında düşmemesi gerekiyor. Böylesi bir durumda, madenciler makinaların fişini çeker.

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte %0,79 düşüş kaydetti, ancak hafta içinde %0,65 artış kaydederek an itibariyle 19.079 dolardan işlem görüyor.  Bitcoin, 20.000 dolarlık psikolojik seviyeye ulaşmak için mücadele ederken, makroekonomik baskı da devam ediyor. Bitcoin‘de madencilik hash oranı Ekim başında tüm zamanların en yüksek seviyesine  ulaştı. Bitcoin hash oranı, Ekim ayında yüzde 10,8 yükselerek, neredeyse her gün rekor tazeledi. Bunun 2 nedeni var. Birincisi, düşen ekipman fiyatları. İkincisi ise kripto para dostu ülkelerin sayısının artması.

Bitcoin’e Haksızlık Yapılıyor!

Bununla birlikte, Avrupa başta olmak üzere bazı ülkeler enerji krizi nedeniyle madencilik faaliyetlerine kısıtlamalar getirmeyi planlıyor. Özellikle Avrupa Birliği’nin sektördeki enerji tüketimini sınırlamayı hedeflerken, bu durum  kripto para madencileri için felaket anlamına gelebilir. Ancak veriler, bu durumun abartıldığını ortaya koyuyor. Güncel veriler, Bitcoin madenciliğinin küresel enerji üretiminin yalnızca %0,16’sını tükettiğini ve ayrıca dünyanın CO2 üretiminin %0,1’ini oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Kripto paralar aynı zamanda kara para aklama, terörün finansmanı ve dolandırıcılık gibi endişeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. SEC her geçen gün yeni projeleri ve şirketleri yasal felakete sürüklerken, sektörün nihai hedefi kurumsal yatırımcıyı piyasaya çekecek yapıcı bir regülasyon.

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