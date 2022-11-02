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Küresel ekonomideki belirsizlik derinleşirken, Bitcoin (BTC) elverişsiz koşullar altında ayakta kalmaya çalışıyor.

Bitcoin ve Hisse Senetleri: Korelasyon Nasıl Sıfıra İner?

Bitcoin’de odak noktası son günlerde sıklıkla dile getirilen hisse senetleri gibi geleneksel pazarlarla yüksek korelasyonu oldu. Yatırım şirketi Bianco Araştırma Başkanı ve makro stratejisti Jim Bianco Coin Stories ile yaptığı röportajında, Bitcoin’in geleneksel pazarın müdahalesi olmadan ekosistem olarak kendi başına büyümek ve daha yüksek seviyelere ulaşması için “gerçek bir kullanım durumu” geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Geleneksel pazarlarla mevcut korelasyona atıfta bulunan Bianco şunları söyledi:

Bitcoin’i tekrar 70.000 dolar seviyesine fırlatmanız için Fed’in para basma makinasının düğmesine yeniden basması gerekiyor. Bu iyi bir durum değil. Bağımlılık iyi bir gösterge değil. Bundan kurtulmamız gerekiyor.

Yöneticiye göre, kripto paralara yönelik yatırımcı hissiyatının da değişmesi gerekiyor. İnsanlar büyük paralar kazanıp lüks bir araba almak için dijital varlıkların peşinden gidiyor. Bu aslında pragmatik bir durum. Bitcoin’in gerçek hayatta kullanım durumlarının ve benimsenme oranının artırılması gerekiyor. İşlevsellik ve geleneksel finansa kafa tutma yeteneği, büyük önem teşkil ediyor. Bianco, gerçek bir kullanım senaryosu geliştirmenin veya ayrı bir ekosistem yaratmanın kripto para sektörünün büyümesini destekleyeceğini belirtti. Yöneticiye göre, kendi kullanım senaryosunu geliştirdiğinizde, farklılığı ve korelasyonun sıfıra gittiğini görebiliriniz. Korelasyon sıfıra gittiğinde, Bitcoin’in tekrar 70.000 dolara ulaşması için para basma makinasına ihtiyaç duymayız.

Yapıcı Regülasyon!

Uzmana göre bu kripto paraların bir patent sistemi geliştirmeysini gerektiriyor. Özellikle ABD’den gelecek yapıcı bir regülasyon da bu süreçte kritik rol oynayabilir. Bunun da ötesinde Bianco, mevcut finansal sistemin bozuk olduğuna ve “temelde insanlar için çalışmadığına inanıyor. Ekonomist başka bir şeye ihtiyacımız olduğunu ve bunun Bitcoin veya kripto paralar olduğuna” inanıyor.

Sonuç olarak, BTC’nin pragmatik bir varlık yerine işlevsel bir varlık olması gerekiyor. Bitcoin önceki 24 saat boyunca %1,14 ve yedi gün öncesine göre %1,22 düşüşle an itibariyle 20,398 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, Fed’in faiz artırımından geri adım atması büyük önem teşkil ediyor. Bugün açıklanacak olan faiz kararı, piyasalara yön vermeye devam edecek.