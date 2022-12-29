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Bitcoin (BTC) 2022’de büyük hayal kırıklığı yaratırken, önde gelen bir yatırım ve araştırma şirketi ilginç bir rapor yayımladı.

Capricole: Altın, 1970’lerde 24 kat arttı

Önde gelen bir yatırım firması Bitcoin’e dair ilginç bir teori ortaya attı. Araştırma ve yatırım şirketi Capriole Investments’ın son raporu büyük yankı uyandırdı. BTC fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %80 altında olsa da, iyimserlik devam ediyor. Capriole, mevcut ayı piyasasında Bitcoin’in daha da düşebileceğine dikkat çekerken, 2023’ün Bitcoin için parlak bir yıl olacağına inanıyor. Şirket bu teorisi için ABD tarihine özellikle de 1971’e işaret ediyor. ABD, 1971 yılına kadar 35 dolar getirene bir ons altın vermeyi taahhüt etmişti. Ancak ’Petrol Krizi’nin ortaya çıkmasıyla, 1971’de ABD’nin doların altın ile olan bağını kestiğini ilan etmesiyle bu sistem sona erdi.

Bütün dünya ülkelerinin Bretton-Woods’ta aldığı kararı, ABD tek taraflı kaldırdığını duyurdu. ABD’nin bu kararının ardından, 1971’e kadar 35 dolar olan bir ons altın, 1974 yılında 400 dolara fırladı.Dünyanın önde gelen güvenli limanı olan altın, on yıl içinde “büyük” kazanımlar gördü. Şirkete göre, aradan 50 yıl geçti ve sıra Bitcoin’de. Capriole, “Altın 1970’lerde piyasa değeri açısından çok daha küçük olduğu için (Bugün Bitcoin daha da küçük), on yıllık enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla büyük hamleler yapma kapasitesine sahipti” ifadelerine yer verdi. Altın, 1970’lerde 24 kat arttı.

Bitcoin, Daha Fazla Potansiyele Sahip!

Uzmanlara göre, Bitcoin‘in bu on yılda aynı şeyi ve daha fazlasını yapacağına inanmamızın nedeni de bu. Eşlik eden çizelgeler, altının 70’lerdeki davranışını tekrarlama potansiyelinin altını çizdi, bunların arasında 2010’dan bu yana ortaya çıkan “fincan ve kulp” grafik yapısı da vardı. Bitcoin, altının piyasa değerinin sadece %2,5’inde. BTC geçen yılki 69.000 dolarlık zirvesinden %80 oranında değer kaybetti. Rapora göre, Bitcoin, altından daha fazla büyüme potansiyeline sahip çünkü daha küçük bir piyasa değerine ancak daha umut vaat eden bir teknolojiye sahip. Capriole, benzer bir talebin Bitcoin için 40 kat daha fazla fiyat artışına yol açacağını iddia etti.

Popüler kitap “The Bitcoin Standard”ta Saifedean Ammous gibi yorumcular uzun süredir bu argümanı tekrarlıyor. Buradaki temek nokta, Bitcoin’in enflasyon oranı altının enflasyon oranının düştüğü için yatırımcıların Bitcoin’e kaymasına odaklanıyor. Rapora göre, Bitcoin’i altından farklı kılan temel faktör merkeziyetsizliği, anında transfer yeteneği ve mikro ödemeler için kullanılabilmesi. Capriole, bunun Bitcoin’i 2024’teki bir sonraki halving’de daha yüksk seviyelere taşıyabileceğini iddia ediyor. Rapora göre, Fed’in mevcut para politikasından geri attığı bir ortamda Bitcoin yeni zirvelere ulaşacak.