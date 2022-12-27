Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasında Pandora’nın Kutusu açılırken, önde gelen 2 uzman Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere dair iyimser bir tablo çiziyor.

Gambardella ve Pal: 2030’da Bu Rakamlar Mümkün!

Crypto Capital Venture adlı YouTube kanalınınun sahibi ünlü trader ve analist Dan Gambardello, kısa süre önce kripto para endüstrisinin 2030 yılına kadar 100 trilyon dolara ulaşıp ulaşamayacağına dair bir video yayınladı. Gambardella, eski bir Goldman Sachs yöneticisi ve RealVision CEO’su olan Raoul Pal’dan alıntı yaparak, kripto paraların 100 trilyon dolarlık endüstriye ulaşma potansiyeline sahip olduğuna inandığını belirtti. Pal, geçtiğimiz günlerde kripto para sektörünü, piyasa değerleri 250 ila 350 trilyon dolar arasında değişen hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul sektörüyle karşılaştırmıştı. Pal ayrıca kripto para yatırımcılarının sayısının 2030 yılına kadar önemli ölçüde artacağını öne sürdü. Gambardella 100 trilyon dolar iddiasını desteklemek için çarpıcı bir teori ortaya koydu. Analist, ‘toplam adreslenebilir pazar’ (TAM) metriğine dikkat çekerek, iyimser bir tablo çizdi. Bu metrik, bir piyasada uzun vadede yatırımcı sayısının artışını ve toplamını temsil ediyor.

Gambardella, toplam adreslenebilir pazarı hesaplamak için kripto paraların günlük kullanıcılara ne gibi faydalar sağladığının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Mikro bağlamda, Bitcoin’in altınla karşılaştırılabilir olduğunu ve bir rezerv, bir değer deposu ve hiperenflasyonla mücadele aracı olarak kullanıldığını belirtti. Stratejist, Bitcoin’in bir değer deposu olduğunu kanıtlarken kurumsal yatırımcıların akıtacağı milyarlarca doların da göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Gambardella, talepteki bu artışın zaten sınırlı olan kıtlıkla birleştiğinde kripto para piyasasının 100 trilyon dolara ulaşmasını mümkün kıldığını iddia etti. Gambardello’ya göre, kripto paraların arkasındaki blockchain teknolojisi de son zamanlarda geleneksel finansal sistemlerinde kullanılıyor ve tüm endüstri için bir destek olabilir. Bitcoin fiyatının bu süreçte yeni zirvelere ulaşması bekleniyor.

‘Veriler Dibin Görüldüğüne İşaret Ediyor’

Geçmişteki döngülere işaret eden Dan Gambardello, daha önce verilere göre, Bitcoin ve Ethereum’un (ETH) mevcut ayı piyasasında dip seviyeyi gördüğünü, dolayısıyla en kötü senaryonun nihayet bittiğini tahmin etmişti. Gambardello, özellikle 2015’teki ayı piyasasına dikkat çekiyor. Analist, 2015 ayı piyasası ile 2016 Bitcoin halving etkinliği arasındaki 553 gün olduğunu vurguluyor. Ayrıca 2018 ayı piyasasının en düşük seviyesi ile 2020 BTC halving etkinliği arasında 532 gün vardı. Şu anda, 2024’teki Bitcoin yarılanmasına yaklaşık 480 gün kaldı. Halving, genellikle dört yıllık aralıklarla her 210.000 bloğun basılmasından sonra meydana gelen bir olaydır, Bitcoin madencileri yarıya düşen bir blokla ödüllendirilir. YouTuber, bu zamanın piyasanın öğrenmesi gereken bir “hesaplaşma anı” olduğunu iddia ediyor.