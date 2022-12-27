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Dikkat! ABD’li 2 Ekonomistten Kritik Bitcoin, Altın ve Enflasyon Yorumu: 2023’te Hazır Olun!

Bitcoin (BTC) ve altın makro ekonomik şartlar nedeniyle zor bir dönemden geçerken, önde gelen 2 ekonomist 2023'e dair tahminlerini paylaştı. 
14:00
27 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altın makro ekonomik şartlar nedeniyle zor bir dönemden geçerken, önde gelen 2 ekonomist 2023’e dair tahminlerini paylaştı.

Phillip Streible: Altın, 2023’te Rekor Kıracak!

Küresel ekonomideki belirsizlik devam ederken, altın ve gümüş fiyatları da yerinde saydı. 2022, altın için ilginç bir yıl oldu çünkü değerli metal 8 Mart’ta tüm zamanların en yüksek fiyatına ulaştı ve ons  başına 2.070 dolara ulaştı. Gümüş de aynı gün zirveye ulaşırken, 8 Mart’ta birim başına 27 dolar aralığını aşmaya çok yaklaştı. Altın, an itibariyle 1.806 dolardan işlem görüyor. Daha sonra yaşanan düşüşlere rağmen, her iki değerli metal de Bitcoin (BTC) ve Ethereum’dan (ETH) çok daha iyi performans gösterdi. Grafikler, BTC’nin geçenson bir yılda %66 düştüğünü ve ETH’nin geçen yıldan bu yana %70’ten fazla değer kaybettiğini gösteriyor.

Tıpkı Bitcoin savunucuları gibi, değerli metal savunucuları da 2023’te gümüş ve altının değer kazanması açısından toparlanma göreceğini düşünüyor. Kitco News yazarı Phillip Streible, 23 Aralık’ta iki değerli metal için tahminlerini paylaştı. Streible’a göre  2023’ün sonuna kadar, enflasyon %3-3,5’e düşerek altın fiyatlarının ons başına ortalama 1.950 dolara ve farklı dönemlerde 2.000 doların üzerine çıkmasının önünü açacak. Uzmana göre,  gümüş ise 28 dolara geri dönebilir.

Peter Schiff: Altın ve Bitcoin!

Kripto para birimleri ve hisse senedi piyasaları gibi altın ve gümüş de makroekonomik fırtınadan ve Covid-19, Ukrayna/Rusya savaşı gibi olaylardan ve dünyanın para arzını tarihte hiç olmadığı kadar genişletmenin sonuçlarından etkilendi. ABD Federal Rezervi, Amerika’nın 40 yılı aşkın süredir en yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele etmek için federal fiaz oranını şimdiye kadar altı kez artırdı. Altın tutkunu ve ekonomist Peter Schiff, altının ve gümüşün 2023’te de yeni zirvelere ulaşacağına inanıyor, ancak enflasyon oranı konusunda Streible kadar iyimser değil.

Kitco News spikeri David Lin ile konuşan Schiff, enflasyonun düşme ihtimali olduğunu ancak ABD enflasyon oranının %10’un üzerine çıkmasını beklediğini söyledi. Schiff, yaptığı açıklaamda “Yüzde 2’ye yaklaşmıyoruz. Belki yüzde 10’un üzerine çıkmadan önce yüzde 7’nin altına ineceğiz, ancak 2023’te daha iyi bir küresel ekonomi olacak” ifadelerini kullandı. Schiff, BTC’nin 10.000 dolara düşeceğini tahmin ediyor.

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