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Enflasyon ve Fed’in para politikası kripto para piyasasında belirleyici unsur olmaya devam ederken, uzmanlara kritik verileri yorumlamaya devam ediyor.

Capriole Investments: ‘Enflasyon, Zirve Yaptı! Dönüm Noktasındayız!’

ABD’de enflasyonun beklenenden çok daha düşük gelmesi, kripto para piyasasında heyecan yarattı. Enflasyon, %7,1’e düştü. Bazı analistler, makro dinamiklerin dönüm noktasında olabileceği vurguluyor. Capriole Investments’ın kurucusu ve önde gelen analistlerden Charles Edwards, ABD’deki enflasyona ilişkin tahminlerini Twitter’da paylaştı. Enflasyonun zirve yaptığından ve piyasaların U dönüşüne hazırlandığından emin olduğunu ifade eden yönetici, iyimser bir tablo çiziyor.

Uzman, 50 yılı aşkın bir süredir ABD’in ilk kez para arzındaki (dolaşımdaki dolar miktarı) değişimi olumsuz görebildiğini fark etti. Bu nedenle, ekonomi dönüm noktasında. Edwards, ABD’de işlem gören 500 büyük şirketin performansını izleyen önemli bir borsa endeksi olan S&P 500 endeksinin grafiğini de paylaştı. S&P 500‘ün 12 yıllık rallisi 2022’de sona erdi. Analist, enflasyon riskinin geride kaldığını vurguladı, bu nedenle enflasyon zirvesi, tıpkı S&P 500 gibi birkaç ay önce kaydedilmiş olabilir. Uzmanlar enflasyon ve faiz oranlarının belirleyici unsur olmaya devam edeceğini vurgularken, Bitcoin FTX’in çöküşünden bu yana ilk kez 18.000 doların üzerine çıktı. Edwards kısa süre önce, bu düşüş döngüsünde Bitcoin fiyatının dip noktasına çoktan ulaşıldığını gösteren bir dizi tahmin paylaştı. Uzmana göre, daha düşük satış baskısı ve bireysel yatırımcının tekrar BTC almaya başlaması bunun somut bir kanıtı. BTC’nin benimsenme hızının artması, büyük önem teşkil ediyor.

Stablecoin Arzı: BTC, Yoluna Devam Edecek!

Charles Edwards Ayrıca, stablecoin arzının rekor seviyelere geldiğine dikkat çekti. Uzmana göre, Bitcoin’in (BTC) aşırı satılmış bölgede olması bir sonraki rallinin yakında olabileceğine işaret ediyor. Charles Edwards daha önce , Bitcoin‘in hisse senetlerinden ayrılacağını ve muhtemelen daha iyi performans göstereceğini açıklamıştı. Uzmana göre, mevcut makroekonomik koşullar sırasında korelasyon bozulursa, BTC bir enflasyon riskinden korunma aracı olarak itibarını geri kazanabilir.

Sonuç olarak BTC, önemli oranda yükseliş kaydedebilir. Önde gelen raporlar, yakın zamanda Bitcoin’in borsayı sıkı bir şekilde takip ettiğini bildirirken, uzmanlar BTC’nin bu riskli korelasyona ne zaman son verebileceğine odaklanıyor. Coinbase raporuna göre, kripto piyasası ve geleneksel finans piyasası 2020’den sonra giderek daha fazla korelasyon içinde oldu. Pandeminin başlangıcından bu yana kripto para piyasası katlanarak büyüdü. Bu süre zarfında borsa ile de giderek daha fazla uyum içerisinde oldu.