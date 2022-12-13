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Dikkat! ABD’de Enflasyon Düşüyor! Tecrübeli Analistten Kritik Bitcoin Yorumu Geldi!

Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklanırken, güncel enflasyon verisi ve analist yorumları BTC için kritik önem teşkil ediyor. 
17:45
13 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Küresel piyasalar ABD’den gelecek verilere odaklanırken, güncel enflasyon verisi ve analist yorumları BTC için kritik önem teşkil ediyor.

Enflasyon, Beklenenden Düşük Geldi!

Kripto para yatırımcısının beklediği ABD enflasyon verisi nihayet açıklandı! ABD’de yıllık enflasyon  %7,1 seviyesinde gelirken, beklenti ise %7,3 idi. Önceki ayın enflasyon verisi ise %7,7 idi. ABD’de enflasyon istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor.  Bitcoin ve Ethereum (ETH) fiyatları, Kasım ayı için ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yayınlanmasından önce yükselişe geçmişti. Bitcoin fiyatı FTX‘in iflasından bu yana dar bir aralıkta işlem görüyordu.. Bitcoin 16.944 dolardan %5’in üzerinde yükselerek 17.856 dolara ulaştı. İşlem hacmi ise yaklaşık %15 arttı. Bu durum, yatırımcıların az da olsa piyasaya döndüklerine işaret ediyor. Ethereum fiyatı da %6’nın üzerinde yükseldi ve 1.334 dolara ulaştı. İşlem hacmi son 24 saatte %25 arttı. Enflasyon oranının Ekim ayındaki %7,7’den Kasım ayında art arda beşinci ayda %7,3’e düşmesi bekleniyordu. Mevcut enflasyon verisi kripto para piyasasında hareketlenmeye neden oldu.

ABD hisse senetleri, yatırımcıların bu hafta daha düşük bir enflasyon ve Federal Rezerv’den daha az bir faiz oranı artışı beklemesiyle Pazartesi günü yükseldi. JPMorgan, ABD TÜFE’nin %6,9 veya daha düşük gelmesi durumunda hisse senetlerinde %10’luk bir artış olacağını açıkladı. Ancak JPMorgan, %7,2 ile %7,4 arasında bir enflasyon bekliyordu. ABD borsası son zamanlarda kripto piyasası ile daha az korelasyon gösterirken, daha düşük TÜFE, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarına ivme kazandırmaya devam edebilir. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Barclays, Bloomberg, Jefferies, Citi, Wells Fargo ve Nomura, TÜFE verilerinin %7,2 olmasını bekliyordu. Bu arada, BMO, CIBC, Gurvain Capital ve TD Securities, TÜFE rakamının %7,3 olmasını bekliyordu. TÜFE verilerinin Kasım ayı için beklenen seviye olan %7,3’ün altında gelmesi olumlu bir gelişme.

Analistten Çarpıcı Açıklama!

TÜFE verileri, Fed’in ertesi günkü faiz artırım kararını etkileyecek. Fed Başkanı Jerome Powell daha önce Aralık ayında ve önümüzdeki aylarda faiz artırım hızında bir yavaşlama olabileceğini belirtmişti. CME FedWatch Tool’a göre 50 baz puanlık bir faiz artışı olasılığı %72,3. Wall Street ayrıca Fed’in Kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz artışına bağlı kalmasını bekliyor. Uzmanlara göre, Bitcoin ve Ethereum fiyatları hafta boyunca dalgalanmaya devam edecek.

Bununla birlikte, BTC fiyatının 17,300 dolar seviyesinin üzerine çıkması önemli. Bitcoin, dört haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Kitco analistlerinden Jim Wyckoff’a göre Bitcoin’in sıkıştığı dar alandan çıkarak ivme kazanması önemli bir gelişme. Boğalar kısa vadeli teknik avantajı elde etti. Bu yüzden, BTC’deki rallinin devam etmesi beklenebilir.

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