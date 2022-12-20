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Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, ABD ve Asya’dan gelen veriler mevcut durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

ABD: Otomobil Sektörü, Merkez Bankaları ve Denetim Şirketleri!

Bitcoin, 16 Aralık’ta 16.800 doların altına düşerek son iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Düşük enflasyon verileri sonrasında 14 Aralık’ta 18.370 dolara ulaşan Bitcoin, gerek sektördeki krizler gerekse de makroekonomik şartlardan dolayı baskı altında kalmaya devam ediyor. S&P 500 son yedi günde %3,5 değer kaybederken, Bitcoin de aynı dönemde %3,8 düştü. Dolayısıyla yüksek korelasyon hala kilit bir rol oynuyor. ABD’den gelen veriler ekonominin hala diken üstünde olduğuna işaret ediyor. Otomobil sektöründe temerrüt oranı artık 2019 seviyelerini aştığından, otomobil kredisi endüstrisinden gelen endişe veren veriler yatırımcıları tedirgin ediyor. Endişeler, yeni bir araba almak için ortalama aylık ödemenin üç yılda %26 artışla 718 dolara ulaşmasının ardından ortaya çıktı. Bu, ABD ekonomisinin içinde bulunduğu enflasyon sürecini yansıtıyor.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve İsviçre merkez bankaları faiz oranlarını 50 baz puan artırarak çok yıllık zirvelere çıkardı. Bankalar, borçlanma maliyetlerinin muhtemelen piyasanın umduğundan daha uzun süre artmaya devam edeceğinin altını çizdi. Kripto para piyasalarındaki belirsizlik, en önde gelen iki denetim şirketinin aniden anlaşmaları iptal ederek borsaları terk etmesinin ardından yeniden ortaya çıktı. Daha önce Binance, KuCoin ve Crypto.com gibi borsalarla çalışan Fransız denetim firması Mazars Group, web sitesinde kripto denetimlerine ayrılmış bir bölümü sildi. Bu arada, muhasebe firması Armanino’nun da kripto denetim hizmetlerini sonlandırdığı bildirildi. Denetçi, OKX, Gate.io ve FTX borsası gibi birkaç kripto ticaret platformuyla çalıştı. Armanino, 2014 yılında kripto para endüstrisinde anlaşmalar yapan ilk muhasebe firmasıydı.

Asya: Stablecoin Arzı ve Kaldıraç..!

Profesyonel trader’ların mevcut piyasa koşullarında nasıl konumlandığını daha iyi anlamak için türev metriklerine bakmakta fayda var. Güncel verilere göre, Asya merkezli stablecoin primi 2 ayın en düşük seviyesine indi. Prim, Çin merkezli bireysel yatırımcın talebinin en önemli göstergelerinden biri. Kritik indikatör, Çin merkezli eşler arası işlemler ile ABD doları arasındaki farkı ölçer. Şu anda USDC primi, 12 Aralık’taki %99’dan %101,8’e yükseldi ve bu, Asyalı yatırımcılardan stablecoin alımı için daha yüksek talep olduğunu gösteriyor. Veriler, 14 Aralık’taki 18.370 dolarlık zirveden bu yana beş gün içinde gerçekleşen %9,7’lik sert düzeltmenin ardından önem kazandı. Uzmanlara göre, yatırımcılar risk durumunda satış yaparak daha güvenli olan stablecoin’lere kaçıyor.

Bitcoin 16.800 desteğinin altına düştüğünde, profesyonel trader’lar kaldıraçlı uzun pozisyonlarını azalttı. İki kritik veri yatırımcıların yavaş yavaş karamsarlığa teslim olduğu bir senaryoyu ortaya koyuyor. Şimdilik, Bitcoin fiyatı büyük ölçüde geleneksel borsalara bağımlı olmaya devam ediyor. Yatırım uzmanı Marchel Pechman’a göre, kritik makroekonomik veriler ve kripto denetim firmalarının getirdiği belirsizlik, Bitcoin‘in 16.000 doların altına düşebileceğini gösteriyor. bir Bitcoin yeniden test etme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.