Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat! ABD ve Asya’dan 5 Kritik Veri Geldi! Uzmanlar Uyardı: Bitcoin Buraya Gidecek!

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, ABD ve Asya'dan gelen veriler mevcut durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.
13:25
20 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 17.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, ABD ve Asya’dan gelen veriler mevcut durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

ABD: Otomobil Sektörü, Merkez Bankaları ve Denetim Şirketleri!

Bitcoin, 16 Aralık’ta 16.800 doların altına düşerek son iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. Düşük enflasyon verileri sonrasında 14 Aralık’ta 18.370 dolara ulaşan Bitcoin, gerek sektördeki krizler gerekse de makroekonomik şartlardan dolayı baskı altında kalmaya devam ediyor.  S&P 500 son yedi günde %3,5 değer kaybederken, Bitcoin de aynı dönemde %3,8 düştü. Dolayısıyla yüksek korelasyon hala kilit bir rol oynuyor. ABD’den gelen veriler ekonominin hala diken üstünde olduğuna işaret ediyor.  Otomobil sektöründe temerrüt oranı artık 2019 seviyelerini aştığından, otomobil kredisi endüstrisinden gelen endişe veren veriler yatırımcıları tedirgin ediyor. Endişeler, yeni bir araba almak  için ortalama aylık ödemenin üç yılda %26 artışla 718 dolara ulaşmasının ardından ortaya çıktı. Bu, ABD ekonomisinin içinde bulunduğu enflasyon sürecini yansıtıyor.

Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve İsviçre merkez bankaları faiz oranlarını 50 baz puan artırarak çok yıllık zirvelere çıkardı. Bankalar,  borçlanma maliyetlerinin muhtemelen piyasanın umduğundan daha uzun süre artmaya devam edeceğinin altını çizdi. Kripto para piyasalarındaki belirsizlik, en önde gelen iki denetim şirketinin aniden anlaşmaları iptal ederek borsaları terk etmesinin ardından yeniden ortaya çıktı. Daha önce Binance, KuCoin ve Crypto.com gibi borsalarla çalışan Fransız denetim firması Mazars Group, web sitesinde kripto denetimlerine ayrılmış bir bölümü sildi. Bu arada, muhasebe firması Armanino’nun da kripto denetim hizmetlerini sonlandırdığı bildirildi. Denetçi, OKX, Gate.io ve FTX borsası gibi birkaç kripto ticaret platformuyla çalıştı. Armanino, 2014 yılında kripto para endüstrisinde anlaşmalar yapan ilk muhasebe firmasıydı.

Asya: Stablecoin Arzı ve Kaldıraç..!

Profesyonel trader’ların mevcut piyasa koşullarında nasıl konumlandığını daha iyi anlamak için türev metriklerine bakmakta fayda var.  Güncel verilere göre, Asya merkezli stablecoin primi 2 ayın en düşük seviyesine indi. Prim, Çin merkezli bireysel yatırımcın talebinin en önemli göstergelerinden biri. Kritik indikatör, Çin merkezli eşler arası işlemler ile ABD doları arasındaki farkı ölçer. Şu anda USDC primi, 12 Aralık’taki %99’dan %101,8’e yükseldi ve bu, Asyalı yatırımcılardan stablecoin alımı için daha yüksek talep olduğunu gösteriyor. Veriler, 14 Aralık’taki 18.370 dolarlık zirveden bu yana beş gün içinde gerçekleşen %9,7’lik sert düzeltmenin ardından önem kazandı. Uzmanlara göre, yatırımcılar risk durumunda satış yaparak daha güvenli olan stablecoin’lere kaçıyor.

Bitcoin 16.800 desteğinin altına düştüğünde, profesyonel trader’lar kaldıraçlı uzun pozisyonlarını azalttı. İki kritik veri yatırımcıların yavaş yavaş karamsarlığa teslim olduğu bir senaryoyu ortaya koyuyor.  Şimdilik, Bitcoin fiyatı büyük ölçüde geleneksel borsalara bağımlı olmaya devam ediyor. Yatırım uzmanı Marchel Pechman’a göre, kritik makroekonomik veriler ve kripto denetim firmalarının getirdiği belirsizlik, Bitcoin‘in 16.000 doların altına düşebileceğini gösteriyor. bir Bitcoin yeniden test etme olasılığının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Kritik Uyarı Geldi! ABD’de Noel Yaklaşıyor! Bitcoin Etkilenecek! İşte Uzman Görüşü ve Çarpıcı Rapor!
Kritik Uyarı Geldi! ABD’de Noel Yaklaşıyor! Bitcoin Etkilenecek! İşte Uzman Görüşü ve Çarpıcı Rapor!
Hazır Olun! 2 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin Önümüzdeki Haftalarda..!
Hazır Olun! 2 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin Önümüzdeki Haftalarda..!
Dikkat! Birçok Kez Bilen Analist Yatırımcılara Seslendi: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Dikkat! Birçok Kez Bilen Analist Yatırımcılara Seslendi: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Defalarca Kez Bilen Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Sıcak Günler Geliyor
Defalarca Kez Bilen Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Yorumu: Sıcak Günler Geliyor
Küresel Araştırma Şirketinin Kurucusu Bitcoin İçin Uyarıp 2 Seviye Verdi: En Az Yüzde 20
Küresel Araştırma Şirketinin Kurucusu Bitcoin İçin Uyarıp 2 Seviye Verdi: En Az Yüzde 20
Bitcoin’de Şimdiye Kadar Söylenenleri Unutun, Buna Bakın! O Tarihte Geliyor!
Bitcoin’de Şimdiye Kadar Söylenenleri Unutun, Buna Bakın! O Tarihte Geliyor!
Unutulmaya Yüz Tutmuştu! Analist Altcoin’ler İçin Alarm Verdi: Ezilecekler!
Unutulmaya Yüz Tutmuştu! Analist Altcoin’ler İçin Alarm Verdi: Ezilecekler!
Öngörüleri Çıkan Tecrübeli Analist: Bitcoin Bu Seviyelere Gidiyor!
Öngörüleri Çıkan Tecrübeli Analist: Bitcoin Bu Seviyelere Gidiyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022