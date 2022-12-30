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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, Nobel ödüllü bir ekonomist kripto para yatırımcılarında endişe yaratan bir açıklama yaptı.

Krugman: Bitcoin ve Tesla’nın Ortak Yönleri…!

Kripto para karşıtlığı artarken, Nobel ödüllü Paul Krugman da Bitoin‘i eleştiren ekonomistleri kervanına katıldı. Geçen Haziran ayında Amerikalı ekonomist, kripto para çılgınlığı ile 2000’lerin ortasındaki emlak balonu arasında paralellikler kurmuştu. Ekonomi tarihindeki tüm balonların patladığına dikkat çeken uzman, yatırımcıları uyarmıştı. Krugman, şimdi de Bitcoin’i Tesla ve hisse senetleri ile karşılaştırdı. Salı günü Krugman, New York Times’ta Tesla ve Bitcoin’e dair çarpıcı bir makale yayımladı. Ünlü isme göre, Tesla ve Bitcoin sandığınızdan daha fazla ortak noktaya sahip olabilir. Krugman’ın sözleri, şirketin Çin’deki üretimini azalttığına dair haberlere yanıt olarak Tesla’nın hisselerinin %11,4 düşmesinin ardından geldi.

Ocak 2020’nin ilk haftası ile Kasım 2021 arasında Tesla’nın hisse senedi fiyatı 13 kattan fazla artmıştı. O zamandan beri hisse senedi %73 düştü. Bu süreçte, Bitcoin de değerinin yaklaşık %75’ini kaybetti. Krugman ayrıca COVID-19 krizi sırasında Tesla hissesini besleyen coşku ve güven ile aynı zaman diliminde Bitcoin’in devasa yükselişi arasında bir bağlantı kurdu. Tesla’nın piyasa değeri Salı kapanışı itibariyle yaklaşık 1,2 trilyon dolardan 350 milyar doların altına düştü. Krugman, Uluslararası Ekonomi ve Makroekonomi alanlarında uzmanlaşmış, dikkate değer bir yazar ve eğitimcidir. Yale Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology mezunudur.

Tesla, Apple ve Amazon: İşte Fark!

İktisadi Bilimler alanında Nobel ödülü sahibi olan Krugman, Tesla’nın Apple ve Microsoft kadar değerli olmadığına dikkat çekerken, Tesla’nın ağ etkilerinin bu teknoloji devlerinin “ağ etkilerinden” yoksun olduğunu belirtti. Ekonomist, Apple ve Amazon’un “yüksek ağ etkinliği” nedeniyle mevcut krizlere dayandığını belirtti.

Uzman, Tesla’nın cazibesinin önemli bir kısmının CEO’su Elon Musk’ın “havalı adam” algısından kaynaklandığını, ancak bu algının son haftalarda azaldığını iddia etti. Hatta milyardere güvenemeyeceği konusunda şaka bile yaptı. Krugman’a göre, kripto para birimleri “kum üzerine inşa edilmiş sağlam zemini olmayan binalardır”. Bu yıl, tüm kripto para birimlerinin fiyatları düştü ve değerlerinin yarısından fazlasını kaybetti. Krugman ayrıca Bitcoin‘in benimsenmesinin yavaş olduğunu ve kara para aklayıcılar arasındaki popülaritesini vurguladı.