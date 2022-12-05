Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezerken, önde gelen analistler BTC’nin bir sonraki hamlesine dair tahminlerde bölünmüş durumda.

İyimser Sesler: Artık Zamanı Geldi!

17.000 doların biraz üzerinde haftalık kapanışın ardından BTC, hisse senetlerindeki artış ve zayıflayan ABD doları nedeniyle ivme kazandı. Kripto para piyasası ABD’den gelecek Kasım ayı enflasyon verilerine odaklanırken, bu süreçte dolar endeksi (DXY) izlenmesi gereken önemli bir indikatör konumunda. Ancak, Bitcoin hala birçok risk ile karşı karşıya. Madenci kapitülasyonu ciddi bir risk olarak bir köşede dururken, BTC’nin yıl sonu hangi seviyede olacağı merak ediliyor. Bitcoin ise 17.418 dolara çıkarak 11 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Önde gelen analistlerden Credible Crypto, kısa vadede 19.000 doları beklediğini söyledi.

Ayrıca diğer bir analist Dave the Wave, Noel rallisinin mümkün olduğunu vurgularken, popüler analist Moustache de dahil olmak üzere birkaç uzman BTC‘deki toparlanmanın devam edeceğini söyledi. Moustache, 2022 ayı piyasasını öncekilerle karşılaştırarak, BTC/USD paritesinin tüm zamanların en yüksek seviyesinden 31 hafta sonra dip seviyeyi bulması gerektiğini açıkladı. Sonuç olarak, bu durum ayı piyasasının sonuna geldiğimiz anlamına gelebilir.

Karamsar Tablo: Borsa ve FTX Vurgusu!

Ancak herkes o kadar iyimser değil. Crypto Kingpin olarak bilinen analist Bitcoin’in 18.000 dolara çıktıktan sonra tekrar düşeceğini iddia etti. Analist herhangi bir seviye belirtmedi. Bir başka popüler trader Bluntz ise BTC’de dip seviyenin henüz gelmediğini belirtti. Stratejiste göre, BTC 15.000 doların altında yeni bir dip seviyeye düşebilir. Diğer bir trader Korinek_Trades, Bitcoin’de “büyük bir rahatlama rallisi” öngörmesine rağmen, BTC’nin 12.000 dolara kadar düşebileceğini söyledi.

Diğer bir analist Crypto Tony’e göre, gerçekten de yüksek faiz, temerrütler gibi nedeniyle borsada bir çöküşün devam ettiğini görürsek, Bitcoin’in de bunu takip etmesini muhtemel. Bu görüş, daha önce SPX’in geri dönmeden önce bir “Noel Baba rallisi” beklediğini öne süren popüler yorumcu Nunya Bizniz’in bir tahminini yansıtıyor. Ekonomist Michael A. Gayed’den da uyarı geldi. Gayed, takipçilerine “yakında bir borsa çöküşü” olduğunu söyleyerek ihtiyatlı davranmalarını istedi. Uzmana göre, FTX krizinin etkileri devam edecek.