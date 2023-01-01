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Dikkat! 5 Uzman ve Yapay Zekadan Bitcoin Tahmini! İşte Ocak’ta ve 2023’te Olacaklar!

Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler 2022'de bekleneni veremezken, önde gelen analistler ve yöneticiler 2023'e dair görüşlerini paylaştı. 
13:30
1 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler 2022’de bekleneni veremezken, önde gelen analistler ve yöneticiler 2023’e dair görüşlerini paylaştı.

Yapay Zekadan BTC İçin Ocak Tahmini!

Bitcoin, Kasım 2021’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan %70’in üzerinde değer kaybederek 2022’yi düşüşle bitiriyor. FTX borsasının çökmesi  gibi sektördeki krizler ve makroekonomik faktörler, kripto para piyasasına büyük darbe vurdu. Bu nedenle, Bitcoin’in 2023’teki performansı genel olarak bu unsurlara bağlı olacak. Önde gelen platformlardan PricePrediction’daki makine öğrenimi algoritmaları, Bitcoin‘in 31 Ocak’ta 15.532 dolardan işlem yapacağını iddia ediyor. Bu, %7’lik bir düşüş anlamına geliyor. Algoritma, Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) ve göreli güç endeksi (RSI)  gibi farklı teknik göstergeleri dikkate alır.

Bitcoin‘in fiyatı hala konsolide oluyor ve son 24 saatte yaklaşık %0,50’lik düşüşle an itibariyle 16.526 dolardan işlem görüyor. BTC, son bir haftada %1,7 oranında değer kaybetti. Bitcoin’in son günlerdeki fiyat hareketi, hem boğaların hem de ayıların her iki yönde de başarılı bir hareket gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor. Son fiyat hareketi hakkında yorum yapan Kitco News analisti Jim Wycoff, düşük volatilite nedeniyle BTC’nin yerinde saydığını belirtti.

Uzman Görüşleri: 2023!

Uzmana göre, trader’lar tatil döneminin daha sakin geçtiği bu günlerde önemli bir ralliyi ateşleyecek bir kıvılcım bekliyor. Ne boğaların ne de ayıların kısa vadeli bir teknik avantajı yok. Bu durum, önümüzdeki günlerde daha dar aralıklı, yatay ticarete işaret ediyor. Çalkantılı bir 2022’nin ardından, uzmanlar Bitcoin’in yeni yıldaki görünümü hakkında çeşitli görüşler sundu. CoinLedger’ın CEO’su David Kemmerer, Bitcoin’in 2023’ün ilk yarısında FTX çöküşünün domino etkileri nedeniyle daha fazla düşeceğine inanıyor.

BitcoinMiningSoftware.com’un yöneticisi Stefan Ristic, Bitcoin‘in 2023’ün çalkantılı geçeceğini öne sürdü. Ancak, 2024’te yaklaşan halving olayının 2025’teki bir boğa koşusu için kritik bir katalizör olacağına dikkat çekti. XOR’un CEO’su Aurelien Ohayon, Bitcoin’in 2023’te bir boğa koşusu gerçekleştirebileceğini öne sürdü.  Önde gelen analistlerden Vince Prince’e göre Bitcoin, ‘Mutlu Noeller Döngüsü’nü takip ederse 2026 yılına kadar potansiyel olarak 1,8 milyon dolara ulaşabilir. Döngüye göre, Bitcoin son üç yıldır Noel’de tarihi zirvelere ulaştı ve eğilim ayı piyasasına rağmen 2022’de tekrarlandı.

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