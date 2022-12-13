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Bitcoin yatırımcısı ABD'den gelecek verilere odaklanırken, BTC'nin bir sonraki hamlesine yönelik görüşler de büyük ilgi görüyor.
16:30
13 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin yatırımcısı ABD’den gelecek verilere odaklanırken, BTC’nin bir sonraki hamlesine yönelik görüşler de büyük ilgi görüyor.

İyimser Tablo!

Bitcoin, bu ayı döngüsünde 15.770 dolar ile dip seviyeyi gördükten sonra iki hafta sonra 17.350 dolara ulaşmayı başardı. Yatırım şirketi  Pluto’nun kurucu ortağı Jacob Sansbury’a göre, piyasada devasa oranda satışlar gerçekleştikten sonra, artık ciddi bir satıcı kalmadı. Kapitülayon riski iler karşı karşıya olan Bitcoin madencileri operasyonlarını finanse etmek için büyük kaldıraçlı bir çok pozisyondan çıktı. Coinglass verilerine göre madencilerin elindeki Bitcoin sayısı  sene başındaki 2,33 milyon ilen, an itibariyle bu rakam   1,97 milyon seviyesinde bulunuyor. Glassnode’un verilerine işaret eden yönetici Kasım ayında Bitcoin’deki gerçekleşmiş zararın 10 milyar doları geçtiğine dikkat çekti. Sonuç olarak, bu veriler piyasada satış baskısının sona erdiğini ortaya koyuyor.

Bir borsa ve dijital varlık firması olan Sologenic’in kurucu ortağı Bob Ras’a göre, piyasada ortaya çıkan büyük şok dalgaları yatıştı ve Bitcoin’de büyük oranda bir düşüşün gerçekleşmesi artık mümkün değil. Ras, bu yıl  FTX, Celsius ve Terra çöküşler, olmasaydı, Bitcoin fiyatının şu anda 25.000 dolara yakın olacağına inanıyor. Ras ayrıca, kalan birçok yatırımcının zincir içi verilere göre Bitcoin’lerini  “soğuk cüzdanlara” taşıdığını ve bunun taban fiyatı yaklaşık 16.000 dolarda  güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Yöneticiye göre, Bitcoin’de dip seviye görüldü.

Karamsar Tablo!

Bitcoin, 2022’de %60’tan fazla düştü ve 2018’den bu yana ilk yıllık kaybını görmeye hazırlanıyor. IDX Digital Assets’in baş yatırım sorumlusu Ben McMillan ise madencilere dikkat çekti. Uzmana göre, Bitcoin 20.000 doların altında olduğu için madenciler satış yapmaya devam edebilir. CrytpoQuant’ın madencilerin cüzdanlarında tutulan Bitcoin miktarını takip eden madenci rezervi göstergesi, Kasım ayından bu yana yaklaşık 7.722 Bitcoin düştü. Uzmana göre, Grayscale’deki tarihi indirimde de büyük risk teşkil ediyor. Coinglass verilerine göre Grayscale Bitcoin Trust’ın net varlık değerindeki indirimi tüm zamanların en düşük seviyesi olan %48’de ve hisseler Mart 2021’den bu yana primli işlem görmedi.

Yöneticiye göre, eğer DCG’deki bir kriz durumunda 15.000 dolar seviyesi tutulabilirse 2023 için güçlü bir gösterge olabilir. ADM Investor Services’in teknik analiz başkanı Eddie Tofpik, BTC’nin 17.490 dolar seviyesinde de dirençle karşılaşabileceğini söyledi ve uzun vadeli herhangi bir rallinin muhtemelen zor olabileceği konusunda uyardı. Arcane Research analisti Vetle Lunde, Kasım ayındaki kaosun ardından Bitcoin‘in toparlanmasının uzun zaman alacağını iddia etti. Lunde, “Büyük düşüşlerin ardından, yatırımcı ilgisi azaldı ve uzun vadede yatay önde hareket etmemiz olası ” açıklamasını yaptı.

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