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Bitcoin (BTC) fiyatı, yaklaşık %5 yükseldi ve uzun bir süredir mücadele ettikten sonra bugün 20.000 dolar seviyesini aşmayı başardı.

Dolar Endeksi, Düşüyor!

Mevcut verileri değerlendiren uzmanlar, durumun bu sefer farklı olduğu için BTC fiyatının 22.400 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor. Balina birikimi, geleneksel piyasalardaki düşük işlem hacmi, borsalarda BTC arzındaki ve dolar endeksindeki düşüş, Bitcoin yükselişini etkileyen önemi faktörler arasnda. Bitcoin’in, 24 saatlik en düşük seviyesi 19.152 dolar, en yüksek seviyesi ise 20.071 dolar. Son haftalarda BTC fiyatını yönlendiren en önemli faktör, 114.78 ile 20 yılın en yüksek seviyesine yükselen ABD doları endeksi oldu. Bununla birlikte, DXY endeksi bugün 111’in altına düştü. Bu durum, kripto para piyasasında ve borsalarda hafif bir toparlanmanın ortaya çıkmasını sağladı.

Bitcoin, ABD hisse senedi piyasası ile yüksek bir korelasyona sahip Ayrıca, BTC’nin fiyat hareketi ile borsanın işlem hacmi doğrudan yüksek korelayona işaret ediyor. ABD hisse senedi piyasası hacim osilatörü, Bitcoin için yükseliş ve düşüş senaryolarına dair güvenilir bilgi verir. Hacim osilatörü 0’ın altına her ulaştığında, BTC fiyatı düşük seviyelerden toparlanır. Hacmin tekrar düşük seviyelere ulaşmasıyla birlikte BTC fiyatı 21.500 ia 24.500 dolar aralığına sıçrayabilir. Zincir üstü analitik platformu Santiment, borsalarda Bitcoin arzında sürekli bir düşüş olduğunu bildirdi. Borsalardaki Bitcoin arzı, 2018’den bu yana ilk kez %9’luk bir oran ile dört yılın en düşük seviyesine düştü. Bu, trader’ların BTC fiyatındaki artışa olan güvenini gösterirken piyasa genelinde satış riskini azaltır.

Analist: Bu Seviye Geçimeli!

Ayrıca Whale Alert verileri, ayın başından bu yana Bitcoin birikiminde bir artışa işaret ediyor. Aslında, son 3 günde kripto para borsalarından balina cüzdanlarına 30.000’den fazla BTC aktarıldı. Analist Michael van de Poppe’ye göre, Bitcoin fiyatı 19.600 dolardaki kritik desteği tutarsa ​​22.400 dolara doğru ilerlemeye devam edecek.

Ayrıca 19.300 dolar, uzun vadeli BTC satın almak için mükemmel bir alan. Popüler analist PlanB, Bitcoin madencilerinin haftalar sonra tekrar hashrate sıçraması yaşanırken boğa koşusu sinyali verdiğine inanıyor. Uzmanlara göre, BTC’nin 30.000 dolara ulaşması için Fed’in faiz artırımlarına son vermesi gerekiyor.