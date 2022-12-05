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Bitcoin (BTC) yeniden hayat bulmaya çalışırken, önde gelen 5 uzman CNN’e piyasasının geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

‘Hala Umut Var’: Daha Kötü Olabilirdi!

FTX krizi ve makroekonomik şartlar, Bitcoin ve diğer kripto paraların bu yıl %60’tan fazla düşmesine yol açtı. Sektördeki domino etkisi ise devam ediyor. Coinbase, Square- Owner Block (SQ), madencilik şirketleri Hive (HVBTF) ve Riot (RIOT), kripto bankası Silvergate (SI) ve Bitcoin tutkunu Michael Saylor’un şirketi MicroStrategy‘nin (MSTR) hisseleri geçen ay düştü. Elbette ki, bu ilk kripto kışı değil. 2018’de, 2020’nin başlarında ve 2021 yazında da büyük çöküşler meydana geldi. Peki, 2023’te kripto para piyasası toparlanabilecek mi?.

Uzmanlar bu soruyu CNN‘e yanıtladı. Bir kripto yatırım şirketi olan 21.co’nun CEO’su Hany Rashwan, endüstri olarak daha bilimsel ve nitelikli bir yapının ve sistemin oturması gerektiğine inandığını söyledi. Uzmana göre, sektörün imajını bozan birçok unsur bulunuyor. Rashwan, FTX krizi sonrasındaki çöküşün daha da kötü olmamasına şaşırdığını söyledi. Son satışlar ne kadar kötü olursa olsun, Bitcoin Kasım ayında %15’ten fazla düştü ve hala 17.000 dolar civarında seyrediyor. Bu seviye, Bitcoin’in pandeminin başladığı 2020’nin ilk günlerinde bulunduğu noktanın yaklaşık üç katı. Uzmana göre, BTC’nin yeniden 17.000 dolara çıkması şaşırtıcı. Bu, bize bir şey söylüyor. Bu durum, insanların hala Bitcoin’lerini tuttuğunun ve uzun vadede iyimser olduklarının bir göstergesi. Güven sorunu yaşadık ancak hala umut var.

Önümüzdeki Süreçte..!

FIS’de kripto, Web3 ve sermaye piyasaları strateji ve ürün lideri John Avery, Bitcoin ve kripto paraların arkasındaki blok zinciri teknolojisinin sağlam kaldığına işaret ediyor. Yöneticiye göre, öngörülebilir gelecekte bazı zorluklar göreceğiz. Ancak nihayetinde toparlanma bekliyoruz. Piyasa yeniden kendine gelince, kurumsal yatırım yeniden artacak ve katalizör olacak. Avery ayrıca 2023’te kripto paralar için daha fazla düzenleyici netlik görmeyi beklediğini söyledi. Bu nihayetinde iyi bir gelişme olacak. İnovasyon ve yatırımcı korumasını dengelemek için her zaman regülasyona ihtiyaç var.

Moody’s Investors’ın finansal kurumlar grubu başkan yardımcısı Fadi Massih, FTX krizi nedeniyle, nihayetinde kripto piyasası için daha fazla düzenleyici gözetim ve inceleme olacağını belirtti. Uzmana göre, Bitcoin, hala hisse senetleri ve tahvillerden daha volatil olmaya devam ediyor. Bu durum, BTC’nin geçerli bir değer deposu olmasını engelliyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde de Fed ve borsasın iyi izlenmesi gerekiyor. Yatırım şirketi Jason Pride ve Glenmede’de yatırım stratejisi başkan yardımcısı olan Michael Reynolds bir raporda, makro ekonomik belirsizlik nedeniyle borsada ortaya çıkan volatilitenin hala risk teşkil ettiğini belirtti. Bu durum, Bitcoin’in iyi bir hedge olmadığını kanıtladı. Sonuç olarak, hem FTX krizi hem de makroekonomik şartlar bu süreçte belirleyi unsur omaya devam edecek.