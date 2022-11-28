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Dikkat! 4 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Yeni Risk Belirdi! İşte Ayrıntılar!

Bitcoin (BTC) krizi üstüne kriz yaşarken, ortaya çıkan yeni gelişmeler piyasalarda ve yatırımcıda endişe yaratmaya başladı.
12:30
28 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) krizi üstüne kriz yaşarken, ortaya çıkan yeni gelişmeler piyasalarda ve yatırımcıda endişe yaratmaya başladı.

Çin: Covid ve Tedarik Zinciri Krizi!

FTX krizi ve makroekonomik şartlardan ötürü büyük darbe alan kripto para piyasası şimdi de Çin’de meydana gelen olaylardan ötürü ivme kaybetti. Çin’de Covid yasaklarına ve karantinalara karşı protestoların yol açtığı endişeler Asya piyasaları başta olmak üzere küresel piyasalarda etkili oldu. Bitcoin %3,2 değer kaybetti  ve an itibariyle 16.204 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) yaklaşık %4 düşerken Solana, Avalanche ve Dogecoin daha da büyük kayıplar yaşadı. Sam Bankman-Fried’in FTX borsası ve Alameda Research’ün çöküşünden sonra zor bir sürece giren kripto paralar, şimdi de Çin’den gelen endişeler nedeniyle sarsıldı.  Bunun yanı sıra, piyasa Ethereum ile aynı değere sahip olması amaçlanan wrapped Ether ile ilgili endişelerden de etkileniyor. Bazı raporlar, wrapped Ether’in Ethereum’a sabit değerini kaybettiğini öne sürerken bazıları bunun Twitter’da şaka amaçlı bir gönderilerinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Kripto kredi kuruluşu Matrixport’ta araştırma ve strateji başkanı Markus Thielen, akıllı sözleşmeler olarak bilinen otomatik olarak yürütülen yazılıma dayandığı için Wrapped Ether hakkında “fazla endişelenmediğini” söyledi. Thielen, “Merkezi bir varlığın açık kaynaklı akıllı sözleşmeyi manipüle etmesi zor olduğundan, bu endişe yaratan bir konu değil” dedi. Pazartesi günü kripto paralardaki düşüş, Asya hisse senetleri ve ABD borsalarındaki düşüşün ortasında geldi. Moody’s Analytics Inc.’in kıdemli ekonomisti Katrina Ell, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Çin’de önemli bir risk olduğunu,  Pekin’in  Covid’i ve etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için uyguladığı kısıtlamaların üretimdeki arz talep dengesini etkilediğini dile getirdi. Dolayısıyla, bu durum hem Çin hem de küresel ekonomi için risk teşkil ediyor.

Bitcoin: Enflasyon ve Yüksek Faiz Oranları!

Sosyal ticaret platformu Alpha Impact’in CEO’su Hayden Hughes, Çin’deki olayların küresel olarak daha fazla tedarik zinciri kısıtlamasına neden olacağından piyasaların endişe etkilendiğini söyledi. Tedarik zincirinin etkilenmesi, daha yüksek gıda fiyatları ve dolayısıyla, daha yüksek enflasyon ve  faiz oranlarını daha yüksek olması anlamına geliyor. Bitcoin, Kasım ayında şu ana kadar yaklaşık %21 düştü. Bitcoin, Haziran’dan bu yana en kötü aylık performansını gösterdi. İlk 100’de bulunan kripto paraların çoğu %70 oranında değer kaybetti.

Bir zamanlar 32 milyar dolarlık bir değerlemeyle övünen ancak bu ay birkaç gün içinde iflasa sürüklenen FTX’in çöküşü, kripto paraları tehdit etmeye devam ediyor. Kripto para borsası Independent Reserve’de ticaret başkanı John Toro, FTX krizinden kaynaklanan domino etkisinin devam edeceğini ve bu durumun Bitcoin‘i etkileyceğini iddia etti.

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