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Bitcoin (BTC) yeniden kıpırdamaya başlarken, 3 kritik metrik ve analist yorumları iyimser bir tablo çizmeye başladı.

Aktif Adres Sayısı!

Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff, boğaların dayanıklılığına değindi ve “BTC boğaları geçen hafta iki yılın en düşük seviyesini gördükten sonra fiyatları sabitledi” dedi. Bununla birlikte, Wyckoff, Bitcoin‘in daha fazla düşmemesi için kritik destek noktalarını koruması gerektiğine inanıyor. Bitcoin fiyatı geçtiğimiz ay iki kez 16.000 doların altına düşerek 15.475 dolarda bir taban oluşturdu. FTXstreet analistlerine göre, 3 on chain metrik BTC’de dip seviyenin görüldüğüne işaret ediyor. 15.475 seviyesinin Bitcoin fiyatı için yerel bir dip olma şansı yüksek, bu nedenle 2022 sona ermeden önce son bir ayı piyasası rallisine başlayabilir.

24 saatlik aktif adres metriği 15 Haziran’da 1 milyonun altına düştü ve bunu kısa süre sonra Bitcoin fiyatının 17.5953 dolara düşmesi izledi. 15 Haziran ile 4 Kasım arasında bu sayı hala 1 milyonun altında kaldı. Ancak, son beş ayda aktif adreslerin 30 günlük ortalaması 922.000’den 965.000’e çıktığı için bu olumsuz tablo değişiyor gibi görünüyor. Bu %4,5’lik artış, kademeli olarak gerçekleşti ve Bitcoin yatırımcıları arasındaki iyimserliğin geri geldiğini gösteriyor.

MVRV ve Borsa Çıkışları: Geçmişte Yaşandı!

Analistler ayrıca MVRV metriğine de işaret ediyor. MVRV, bir kripto paranın piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki oranı belirten bir indikatördür. 30 günlük MVRV göstergesine bakıldığında, BTC yatırımcıları arasında neden iyimserlikte istikrarlı bir artış olduğunu açıklıyor. Bu zincir üstü metrik şu anda -%6,2 civarında seyrediyor. Bu sayı, geçen ay BTC satın alan tüm yatırımcıların ortalama kaybını gösteriyor ve bu sadece üç hafta içinde % -18,2’den % -6,2’ye geldi. Bu büyüme, yatırımcıların, aktif adreslerdeki yavaş ama istikrarlı büyüme ile tamamlanan Bitcoin fiyat performansına güvendiklerini ortaya koyuyor.

Son olarak, en önemli zincir üstü metriklerden biri, borsa akış dengesidir. Bu gösterge borsalara giren ve çıkan BTC akışını ortaya koyar. BTC‘nin borsalara taşınması, satış baskısı anlamına geliri. 23 Kasım’da borsalardan 46.710 BTC’lik bir çıkış oldu. 18 Haziran ve 27 Ekim’de 40.000’den fazla BTC çıkışı olduğunda, ardından Bitcoin fiyatı sırasıyla %33 ve %3 arttı. Analistlere göre, önümüzdeki en büyük engel 17.593 dolarda. Bu aşılırsa, 19.235 dolara çıkabiliriz.