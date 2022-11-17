Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat! 3 Analistten Korkutan Bitcoin Uyarısı Geldi: Buraya Gidiyoruz!

Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle yeni bir türbülansa girerken önde gelen 2 ekonomist piyasaya dair endişelerini paylaştı. 
11:30
17 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle yeni bir türbülansa girerken önde gelen 2 ekonomist piyasaya dair endişelerini paylaştı.

2023’ten Umut Var mı?

Uzmanlar, piyasaların ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu konusunda hemfikir. Uluslararası Para Fonu, 2023’te dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona gireceğini tahmin ediyor. Enerjiye yönelik yüksek talep ve arz sıkıntısı fiyatların zirvelere çıkmasına neden oluyor. Avrupa’da ısınma ve üretim konusunda büyük bir kriz yaşanıyor. Covid-19 pandemisinden çıkan gelişmekte olan ekonomiler de büyük risk altında.  ABD’li ekonomist Joseph Bradley’e göre, 2023 kripto paralar başta olmak üzere küresel piyasalar için zor bir yıl olacak.

 

Analiste göre,  Jeopolitik ve ekonomik manzarada  değişiklikler olmadan, enerji krizinin çözülmesi mümkün görünmüyor. Rusya, Ukrayna’da kayıplar vermeye devam ederken, asıl savaş Batı ve Rusya arasında yaşanıyor. Yaptırımlar, Batı’nın kendisine de zarar verirken, yüksek enflasyon kısa vadede çözüleceğe benzemiyor.  Bradley, makroekonomik koşulların özellikle borsa ve Bitcoin‘i olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.  Sonuç olarak, 2023’ün de kripto para piyasası için iyi geçmeyeceğine dair görüşler hakim.

 En Büyük Endişe Kaynağı!

Kripto para piyasası FTX krizin etkilerini hala atlatamadı. Fed’in para politikası nedeniyle zor günler geçiren Bitcoin (BTC) tarihinin en sert satış baskılarından birini yaşadı. Uzmanlara göre, Bitcoin‘e dair en büyük endişelerden biri hala devam eden hisse senetleri ile olan korelasyonu. Önde gelen analistlerden Josh Rager, BTC’nin S&P 500 ve Nasdaq 100 Endekleri ile korelasyonunun tekrar yükselmeye başladığını belirtti.

Uzman, “BTC için şu anda en büyük endişe borsa. Hisse senetleri düşüyor ve Bitcoin de borsa ile birlikte düşmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Analiste göre, FTX krizinin etkileri sürse bile BTC için en büyük sorun ve risk tek başına hareket edememe yeteneği. Yüksek kaldıraçlar ve satış baskısına işaret eden stratejist, FTX’in yarattığı kaousun olay, borsa ile korelasyonun ise olgu olduğunun altını çiziyor. Bitcoin’de işlem hacmi son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.  Bitcoin, son 24 saatte %2  ve önceki haftaya göre %5,42 düşüşle  an itibariyle 16.595 dolardan işlem görüyor. BTC, son ayda ise %15 oranında değer kaybetti. Güncel veriler piyasadaki korkunun hala hakim olduğuna işaret ediyor. Piyasada Mustache olarak bilinen analist , Bitcoin’in 15.800 dolar seviyesini aşması gerektiğini vurguluyor. Bu seviye kaybedilirse, BTC  13.000 dolara düşebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Bitcoin Tehlikeli Sularda! 2 Kritik Endeks Korku Salıyor! İşte Analist Tahminleri!
Bitcoin Tehlikeli Sularda! 2 Kritik Endeks Korku Salıyor! İşte Analist Tahminleri!
Kritik Rapor! Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Bu Kaçınılmaz!
Kritik Rapor! Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Bu Kaçınılmaz!
Dikkat! Bitcoin’de Kritik Metrik 8 Yılın Zirvesinde! Analistlerden Uyarı Geldi!
Dikkat! Bitcoin’de Kritik Metrik 8 Yılın Zirvesinde! Analistlerden Uyarı Geldi!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Derinden Sarsılmasına Neden Olan Ünlü İsimden Sert Açıklamalar!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Derinden Sarsılmasına Neden Olan Ünlü İsimden Sert Açıklamalar!
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’den Dikkat Çeken Bitcoin Açıklaması
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’den Dikkat Çeken Bitcoin Açıklaması
Bitcoin (BTC) Ne Yapıyor? Ethereum (ETH) ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin (BTC) Ne Yapıyor? Ethereum (ETH) ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
ABD’li Ekonomistten Korkutan Binance ve Bitcoin Açıklaması: Yürüyen Saatli Bomba!
ABD’li Ekonomistten Korkutan Binance ve Bitcoin Açıklaması: Yürüyen Saatli Bomba!
2008 Krizini Bilen Ekonomist Uyardı: Bitcoin’i Unutun! Buna Yatırım Yapın!
2008 Krizini Bilen Ekonomist Uyardı: Bitcoin’i Unutun! Buna Yatırım Yapın!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022