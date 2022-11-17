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Bitcoin (BTC) FTX krizi nedeniyle yeni bir türbülansa girerken önde gelen 2 ekonomist piyasaya dair endişelerini paylaştı.

İçerik Rehberi 2023’ten Umut Var mı?

En Büyük Endişe Kaynağı! 2023’ten Umut Var mı? Uzmanlar, piyasaların ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu konusunda hemfikir. Uluslararası Para Fonu, 2023’te dünya ekonomisinin üçte birinin resesyona gireceğini tahmin ediyor. Enerjiye yönelik yüksek talep ve arz sıkıntısı fiyatların zirvelere çıkmasına neden oluyor. Avrupa’da ısınma ve üretim konusunda büyük bir kriz yaşanıyor. Covid-19 pandemisinden çıkan gelişmekte olan ekonomiler de büyük risk altında. ABD’li ekonomist Joseph Bradley’e göre, 2023 kripto paralar başta olmak üzere küresel piyasalar için zor bir yıl olacak. Analiste göre, Jeopolitik ve ekonomik manzarada değişiklikler olmadan, enerji krizinin çözülmesi mümkün görünmüyor. Rusya, Ukrayna’da kayıplar vermeye devam ederken, asıl savaş Batı ve Rusya arasında yaşanıyor. Yaptırımlar, Batı’nın kendisine de zarar verirken, yüksek enflasyon kısa vadede çözüleceğe benzemiyor. Bradley, makroekonomik koşulların özellikle borsa ve Bitcoin‘i olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Sonuç olarak, 2023’ün de kripto para piyasası için iyi geçmeyeceğine dair görüşler hakim.

En Büyük Endişe Kaynağı!

Kripto para piyasası FTX krizin etkilerini hala atlatamadı. Fed’in para politikası nedeniyle zor günler geçiren Bitcoin (BTC) tarihinin en sert satış baskılarından birini yaşadı. Uzmanlara göre, Bitcoin‘e dair en büyük endişelerden biri hala devam eden hisse senetleri ile olan korelasyonu. Önde gelen analistlerden Josh Rager, BTC’nin S&P 500 ve Nasdaq 100 Endekleri ile korelasyonunun tekrar yükselmeye başladığını belirtti.

Uzman, “BTC için şu anda en büyük endişe borsa. Hisse senetleri düşüyor ve Bitcoin de borsa ile birlikte düşmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Analiste göre, FTX krizinin etkileri sürse bile BTC için en büyük sorun ve risk tek başına hareket edememe yeteneği. Yüksek kaldıraçlar ve satış baskısına işaret eden stratejist, FTX’in yarattığı kaousun olay, borsa ile korelasyonun ise olgu olduğunun altını çiziyor. Bitcoin’de işlem hacmi son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin, son 24 saatte %2 ve önceki haftaya göre %5,42 düşüşle an itibariyle 16.595 dolardan işlem görüyor. BTC, son ayda ise %15 oranında değer kaybetti. Güncel veriler piyasadaki korkunun hala hakim olduğuna işaret ediyor. Piyasada Mustache olarak bilinen analist , Bitcoin’in 15.800 dolar seviyesini aşması gerektiğini vurguluyor. Bu seviye kaybedilirse, BTC 13.000 dolara düşebilir.