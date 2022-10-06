Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dikkat! 3 Analist Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Seviyeler Gelebilir!

Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, önde gelen analistler düşüşün derinleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.
12:25
6 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, önde gelen analistler düşüşün derinleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Orta Vadede Umut Yok!

Önde gelen haber sitelerinden Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff, Bitcoin’in bu haftanın başlarında hafif bir ivme kazandığını, ancak somut bir katalizör olmaması nedeniyle rallinin sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Fed’in faiz artırımları ve küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle büyük darbe alan kripto para piyasası durgun bir fiyat hareketi göstermeye devam ediyor. Yatırım şirketi Midas Touch Consulting’in genel müdürü Florian Grummes yaptığı açıklamada BTC fiyatının daha da düşeceğini iddia etti. Haziran ayından bu yana fiyat hareketini “üç aylık işkence” olarak nitelendiren yönetici, birçok  analistin ileriye dönük  pembe bir tablo çizmediğini vurguladı. Grummes, 18.000 dolar civarındaki ana destek seviyesini izlenmesi gereken bir seviye olarak vurguladı ve fiyatların muhtemelen sıkılaşan Bollinger Bantları içinde kalacağını iddia etti. Uzmana göre, bu süreçte Bitcoin  16.000 dolara kadar düşebilir.

Aşırı satım durumu göz önüne alındığında sert bir düzeltmeye karşı uyarıda bulunan Grummes’e göre, Bitcoin’in hisse senetleri ile korelasyonu hala risk teşkil ediyor. Mevcut rallinin kripto kışına son verebileceğini umanlar için analist, böyle bir gelişmenin gerçekçi olmadığı ve Bitcoin’in orta vadede  toparlanamayacağını belirtti. Yönetici,  güçlü doları, finansal piyasalardaki belirsizliğin ve zayıflığın ana itici gücü olarak vurguladı. Grummes’a göre, dolar güçlü kaldığı ve yükselme eğilimi gösterdiği sürece, likidite krizi devam edecek ve tüm varlık sınıfları baskı altında kalacak. Analiste göre, Bitcoin’in bu süreçte 10.000 dolara düşmesi sürpriz olmaz.

Yüksek Korelasyon, Hala Risk Teşkil Ediyor!

Bir kripto aracı kurumu olan FRNT Financial Inc’in CEO’su Stephane Ouellette, Bitcoin ve S&P 500’ün toparlanmasının zaman alacağını söyledi. Bitcoin’deki volatilitenin SPX‘ten   en az 3-4 kat daha yüksek olduğuna dikkat çeken analist yüksek korelasyon nedeniyle BTC’deki riskin devam edeceğini belirtti. Ancak Bitcoin’de zincir üstü veriler olumlu sinyaller veriyor.

BTC yatırımcılarının bu noktada coin’lerini HODL etmeye devam etmeleri, satış baskısını azaltacak. CryptoQuant BTC Borsa Rezervi göstergesi, borsalarda BTC rezervinde büyük oranda bir düşüş olduğunu gösteriyor. BTC birikim seviyesi, varlığın daha fazla kurumsal yatırım gördüğü 2015 yılında tanık olunan en yüksek seviyeye ulaştı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
Bloomberg Analisti Müjdeyi Verdi: Bitcoin ve Altcoin’ler Harekete Geçiyor
Bloomberg Analisti Müjdeyi Verdi: Bitcoin ve Altcoin’ler Harekete Geçiyor
2 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: Ufukta 25.000 Dolar Var mı?
2 Analistten Kritik Bitcoin Yorumu: Ufukta 25.000 Dolar Var mı?
Bitcoin’de (BTC) Nefesler Tutuldu! Tüm Gözler Orada!
Bitcoin’de (BTC) Nefesler Tutuldu! Tüm Gözler Orada!
Ark Invest Analisti Bu Metriği İşaret Ederek “Bitcoin’de Kapitülasyon Tamamlandı” Dedi
Ark Invest Analisti Bu Metriği İşaret Ederek “Bitcoin’de Kapitülasyon Tamamlandı” Dedi
Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselirken Tecrübeli Analistten Beklenmedik Değerlendirme!
Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselirken Tecrübeli Analistten Beklenmedik Değerlendirme!
Tecrübeli Analistten Bitcoin’de Tarihi Fırsat Analizi: Büyük Kırılım Hazırlığı!
Tecrübeli Analistten Bitcoin’de Tarihi Fırsat Analizi: Büyük Kırılım Hazırlığı!
Dikkat! 5 Kritik Veri! 2 Analist Yorumu! Bitcoin’de İşler Bu Sefer Farklı!
Dikkat! 5 Kritik Veri! 2 Analist Yorumu! Bitcoin’de İşler Bu Sefer Farklı!
Bitcoin’in Altınla Olan Korelasyonu Son 1 Yılın En Yüksek Seviyesinde!
Bitcoin’in Altınla Olan Korelasyonu Son 1 Yılın En Yüksek Seviyesinde!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Bu NFT Tam 4.5 Milyon Dolar Değerinde! Peki Hangi Projeye Ait?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022