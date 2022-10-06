Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, önde gelen analistler düşüşün derinleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Orta Vadede Umut Yok!

Önde gelen haber sitelerinden Kitco’nun kıdemli teknik analisti Jim Wyckoff, Bitcoin’in bu haftanın başlarında hafif bir ivme kazandığını, ancak somut bir katalizör olmaması nedeniyle rallinin sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Fed’in faiz artırımları ve küresel ekonomideki belirsizlik nedeniyle büyük darbe alan kripto para piyasası durgun bir fiyat hareketi göstermeye devam ediyor. Yatırım şirketi Midas Touch Consulting’in genel müdürü Florian Grummes yaptığı açıklamada BTC fiyatının daha da düşeceğini iddia etti. Haziran ayından bu yana fiyat hareketini “üç aylık işkence” olarak nitelendiren yönetici, birçok analistin ileriye dönük pembe bir tablo çizmediğini vurguladı. Grummes, 18.000 dolar civarındaki ana destek seviyesini izlenmesi gereken bir seviye olarak vurguladı ve fiyatların muhtemelen sıkılaşan Bollinger Bantları içinde kalacağını iddia etti. Uzmana göre, bu süreçte Bitcoin 16.000 dolara kadar düşebilir.

Aşırı satım durumu göz önüne alındığında sert bir düzeltmeye karşı uyarıda bulunan Grummes’e göre, Bitcoin’in hisse senetleri ile korelasyonu hala risk teşkil ediyor. Mevcut rallinin kripto kışına son verebileceğini umanlar için analist, böyle bir gelişmenin gerçekçi olmadığı ve Bitcoin’in orta vadede toparlanamayacağını belirtti. Yönetici, güçlü doları, finansal piyasalardaki belirsizliğin ve zayıflığın ana itici gücü olarak vurguladı. Grummes’a göre, dolar güçlü kaldığı ve yükselme eğilimi gösterdiği sürece, likidite krizi devam edecek ve tüm varlık sınıfları baskı altında kalacak. Analiste göre, Bitcoin’in bu süreçte 10.000 dolara düşmesi sürpriz olmaz.

Yüksek Korelasyon, Hala Risk Teşkil Ediyor!

Bir kripto aracı kurumu olan FRNT Financial Inc’in CEO’su Stephane Ouellette, Bitcoin ve S&P 500’ün toparlanmasının zaman alacağını söyledi. Bitcoin’deki volatilitenin SPX‘ten en az 3-4 kat daha yüksek olduğuna dikkat çeken analist yüksek korelasyon nedeniyle BTC’deki riskin devam edeceğini belirtti. Ancak Bitcoin’de zincir üstü veriler olumlu sinyaller veriyor.

BTC yatırımcılarının bu noktada coin’lerini HODL etmeye devam etmeleri, satış baskısını azaltacak. CryptoQuant BTC Borsa Rezervi göstergesi, borsalarda BTC rezervinde büyük oranda bir düşüş olduğunu gösteriyor. BTC birikim seviyesi, varlığın daha fazla kurumsal yatırım gördüğü 2015 yılında tanık olunan en yüksek seviyeye ulaştı.