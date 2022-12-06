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Dikkat! 2008 Krizini Bildi! Hayatı Film Oldu! Ünlü İsimden Kritik Bitcoin Yorumu!

Kripto para piyasası tünelin ucundaki ışığın görünmesini beklerken, Wall Street'in Kurdu' olarak bilinen eski borsacı Jordan Belfort'tan çarpıcı açıklamalar geldi. 
15:00
6 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası tünelin ucundaki ışığın görünmesini beklerken, ‘Wall Street’in Kurdu’ olarak bilinen eski borsacı Jordan Belfort’tan çarpıcı açıklamalar geldi.

Jordan Belfort: ‘Bitoin ve Ethereum Hariç..!’

Jordan Belfort, geçtiğimiz günlerde FTX krizi sonrasında yatırımcılara kritik uyarılar yapmıştı. Ünlü isimi bugün yine önemli açıklamalar yaptı. Yatırımcılara kripto para piyasasının yanından bile geçmemelerini tavsiye eden uzman, şu anda Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dışındaki kripto para birimlerine yaklaşmayacağını belirtti. Piyasadaki yeni krizlerin olasılığına değinen Belfort, yatırımcılara Bitcoin veya Ethereum’un portföylerin çok küçük bir bölümünü oluşturması gerektiğini tavsiye etti.

The Wolf of Wall Street filminin ilham alındığı kişi olan Jordan Belfort ufukta yeni çöküşlerin olacağını ve riskin devam ettiğini iddia etti. Bununla birlikte, halihazırda kripto paralara yatırım yapanlar için Belfort, “tipik olarak satış yapmak için en kötü zaman. Fiyatlar, dip seviyede. Bu gibi zamanlara panik satışı yapmanız en kötü seçenektir” dedi. Analiste göre, normal bir döngüde yatırım yapmadan önce projelerin temellerini iyice incelemeli ve FOMO etkisi ile hareket edinilmemeli. Belfort, kısa bir süre önce FTX’in çöküşünün muhtemelen önceden tasarlandığına inandığını ifade ederek, eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in dolandırıcı olduğuna dikkat çekmişti. Uzman, FTX borsasının manipülasyon ile işleyen bir şirket olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Belfort,  2017’de Bitcoin‘in sıfıra ineceğini iddia etmişti. Daha sonra ise bu tahminlerinin yanlış olduğunu kabul etti.

‘Bu Sefer Biraz Uzun Sürecek’

Jordan Belfort 1990’larda kurduğu yatırım şirketi Stratton Oakmont ile milyonlarca dolar kazandı. Hatta anıları, Martin Scorsese’nin 2013’te çektiği ve Leonardo DiCaprio’nun başrolünde oynadığı film “The Wolf of Wall Street”in de ilham kaynağı oldu. Belfort geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaamda BTC’deki toparlanmanın bu sefer biraz daha fazla zaman alabileceğini vurgulamıştı. Bununla birlikte, eski borsa komisyoncusu, kısa vadede Bitcoin’in geleceğinden pek emin değil. Makroekonomik şartlara dikkat çeken Belfort, küresel ekonominin şu anda büyük bir belirsizliğe doğru yol aldığını ifade etti. Resesyon riskinin devam ettiğini söyleyen uzman, yatırımcıların en az  iki yıl beklemeleri gerektiğini belirtti

Bloomberg tarafından yayımlanan rapora göre Belfort, Bitcoin’in uzun vadedeki durumu konusunda iyimser. Ünlü yatırımcı, Bitcoin’in altında yatan temellerin güçlü olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

Bitcoin fiyatı, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde ‘ kesinlikle’ yeni zirvelere çıkacak. Bu süreç, üç ya da belki beş yıl alabilir. Ama, beklerseniz para kazanmamamız için hiç bir neden yok.  Çünkü Bitcoin’in altında yatan temeller gerçekten güçlü.

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