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Dikkat! 2 Uzmandan Bloomberg’e Korkutan Bitcoin ve Binance Uyarısı: Çok Zor!

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, önde gelen 2 uzman Bloomberg'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
12:00
15 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, önde gelen 2 uzman Bloomberg’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Binance Kurtarma Paketi: Tekel!

Yatırımcılar, Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao tarafından vaat edilen kurtarma fonu hakkında daha fazla ayrıntı beklerken, kripto para birimleri Salı günü ivme kazandı.  Bitcoin yaklaşık %2’lik bir artışla 17.000 dolara tırmanırken, altcoin’ler de yükseliş kaydetti. Sam Bankman-Fried’in neden olduğu FTX krizinin yankıları devam ederken, iflasın tetiklediği satış baskısı da devam ediyor. Bu süreçte en çok etkilenen para kripto paralardan Solana ve Serum sert düzeltmenin ardından sabitlendi. Sektör FTX depreminin artçıları ile sarsılırken, inceleme altında olan Crypto.com da yeni endişe kaynağı oldu.  Cronos fiyatı ise son bir haftada yüzde 50 değer kaybetti.  Dünyanın en büyük kripto para borsasının patronu milyarder Zhao, Pazartesi günü fon planını açıkladı ve daha fazla detayın geleceğini söyledi. Bu, piyasadan 200 milyar doların buhar olmasına neden olan FTX krizinden sonra depremin engellenenebileceğine dair umutları artırdı.

Bu arada, Bitcoin’in “başaracağını” belirten Elon Musk da önemli bir katalizör oldu. Tesla CEO’sunun favori token’ı olan Dogecoin, üçüncü gününde yükseldi. Quantum Economics İcra Kurulu Başkanı Mati Greenspan, Zhao’nun hamlesiyle piyasalar yükselirken, böyle bir fonun sektör için sanıldığı kadar iyi olmayabileceğini söyledi. Yönetici, Binance’ın merkeziyetsiz bir pazarda zaten çok fazla kontrole sahip olduğunu söyledi.  Greenspan, şunları ekledi:

Bu tür bir güç gösterisi, beni rahatsız ediyor.  Bu, kripto paralar gibi merkeziyetsiz bir sektörde riskli bir hamle. FTX krizinden ders almamız gerek.

‘Nerede Duracağını Görmek Zor.’

FTX’in iflas detaylarını özetleyen ilk mahkeme belgelerinden bazıları, iflasın bir milyondan fazla yatırımcıyı kapsayabileceğini gösterdi. Bu da krizin boyutunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.  Türev piyasaları, FTX‘e yönelik endişeler ile sallantıda kalmaya devam ediyor.

Bitcoin vadeli işlem eğrisi, BTC‘nin spot fiyatının vadeli işlem fiyatından daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu,  varlığın düşüşe devam edeceğine dair bir  işaret. ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu’ndan Caroline Pham, kripto sektörünün zayıf risk yönetiminden muzdarip olduğunu söyledi. Bloomberg TV’ye konuşan Pham şunları söyledi:

FTX krizinin nerede duracağını görmek zor. Uzmanlar bu krizi daha derinlemesine inceledikçe, daha fazla mağduriyet çıkacak.

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