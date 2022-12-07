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Dikkat! 2 Uzman Bloomberg’e Konuştu: İşte Bitcoin’de Olacaklar!

Bitcoin (BTC) tekrar 17.000 doların altına düşerken, piyasada dip seviyenin henüz görülüp görülmediği odak noktası oldu. 
11:30
7 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tekrar 17.000 doların altına düşerken, piyasada dip seviyenin henüz görülüp görülmediği odak noktası oldu.

‘En Karanlık An, Şafaktan Önce Gelir!

Uzmanlara göre madenci kapitülasyonunun ortaya çıktığına dair sinyaller bir yandan endişe yaratırken diğer yandan bu durum Bitcoin’de dip seviyeye ulaştığımızın somut bir göstergesi olabilir. Güncel veriler madenci zorluk derecesinin Pazartesi günü  %7,3 oranında düştüğünü ortaya koyuyor. Bu, Çin’in ülkedeki madencilik operasyonlarını kapatmaya zorlayarak yasaklamasından kısa bir süre sonra ortaya çıkan krizden bu yana  en büyük düşüş. Bu durum, bazı analistler tarafından madencilerin havlu attığına dair işaret olarak görülüyor. Operasyonların durdurulması, madencilerin rezervlerini tükettiklerini ve makinelerini çalışır durumda tutmak için nakit toplamakta zorlandıklarını gösteriyor. Bitcoin, Kasım 2021’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69.000 dolardan yaklaşık %75 düştü. Bitcoin madencilik şirketi White’ın CEO’su Andy Long Bloomberg’e şunları söyledi:

 Üretimi bırakan madencilere ve ayı piyasasının uzunluğuna bakarsanız, bu durum artık ayı piyasasının son aşamalarında olduğumuzun ve trendin tersine dönmeye başladığının göstergesidir. Geçmişte de aynı süreç yaşandnı. 2013 yılında madenciliğe başladım.  Şafaktan önce her zaman en karanlık an gelir.

CoinShares Matthew Kimmell, Bitcoin madencilerinin operasyonları finanse etmek için nakit toplamak amacıyla Bitcoin satmasının son zamanlarda fiyatların düşmesinde önemli bir faktör olduğunu söyledi. Büyük madenciler, bahar dönemindeki piyasa çöküşü sırasında Bitcoin‘lerinin büyük bir kısmını sattılar. Long, bazı madencilerin sonunda paralarının tükendiğini ve makinalarını indirimli olarak satabileceklerini söyledi. Bitcoin fiyatlarındaki keskin düşüşlerin yanı sıra enerji maliyetleri de madencilerin kar oranlarını azalttı.  Madenciler, önemli Bitcoin sahipleri konumunda.

Zamana İhtiyaç Var!

FTX borsasının çöküşü ve daha sonraki domino etkisi, Kasım ayında piyasada çöküşe neden oldu.  Alameda Research ve FTX borsası ile birlikte birçok şirket, iflas başvurusunda bulundu. Borsa, alacaklılarına 3,1 milyar dolar borçlu ve şu anda iflas etmiş durumda.

Likidite krizi, kripto borç verenlere, diğer borsalara ve kripto ticaret firmalarına yayılırken, birçok hedge fon ya iflasın eşiğinde ya da Kasım ayında çoktan iflas başvurusunda bulundu.  FTX borsasının çöküşü, yatırımcı arasında korku uyandırdı. Geçmiş dönemlerde Siyah Kuğu olayları ve jeopolitik kriz zamanlarında, yatırımcıların çoğu güvenli bir sığınak olarak Bitcoin’e yönelmişti. Uzmanlara göre, işlerin yeniden yoluna girmesi için zamana ihtiyaç var.

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