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Dikkat! 2 Kanıt Sundu! Birçok Kez Bilen Analist Uyardı! Bitcoin’de Bu Seviye Kaçınılmaz!

Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, kıdemli bir analist geçmiş ayı piyasalarına işaret ederek çarpıcı bir tahminde bulundu. 
15:00
25 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatay yönde hareket etmeye devam ederken, kıdemli bir analist geçmiş ayı piyasalarına işaret ederek çarpıcı bir tahminde bulundu.

Franzen: ‘2017 ve 2019 Ayı Piyasası Önemli’

Önde gelen platformlardan Cubic Analytics‘te kıdemli piyasa analisti ve stratejist olarak görev yapan Caleb Franzen, Bitcoin’e dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Piyasadaki risk devam ederken, uzman Bitcoin fiyatının 14.000 dolara doğru gittiğine ve daha da düşebileceğine inanıyor.  Uzun yıllardır bankacılık sektöründe analist olarak çalışan ve daha sonra kripto analizine geçen Franzen, çarpıcı bir grafik paylaşarak BTC’nin 13.900 ve hatta 11.400 dolara kadar düşebileceğini iddia etti. Sektördeki krizlere ve makroekonomik şartlara işaret eden uzman, mıknatıs teorisine dikkat çekti. Yöneticiye göre, BTC’yi dibe çekecek kritik unsurlar yer alıyor. Geçmişteki ayı piyasalarını hatırlatan Franzen, 2017 ve 2019 döngülerine benzer bir hareketin olduğunu ifade etti. Analiste göre, 13.900 dolar, 2017’de Bitcoin fiyatının kapandığı seviye oldu. Ayrıca aynı seviye, 2019 yılında  direnç görevi gördü.

Bu, nedenle Bitcoin bu seviyelere düşebilir  Ancak, stratejist bunun  kesin bir tahmin olmadığını kabul ediyor. Bitcoin hala satış baskısı altında ve 14 Aralık’tan bu yana 16.800 dolar aralığında işlem görüyor. Bu kritik tarihte  ABD Merkez Bankası, analistlerin beklentilerini karşılayan 50 baz puanlık başka bir faiz artırımı duyurdu. Fed ayrıca, hisse senetlerini ve kripto paraları aşağı çekmeye devam edecek olan faiz oranlarını gelecek yıl yüksek tutmaya devam etmeye kararlı olduğunu açıkladı. CoinMarketCap tarafından paylaşılan verilere göre, Bitcoin o gün 18.244 dolar seviyesinden düştü ve şu an itibariyle 16.839 dolardan işlem görüyor.

Küresel Ekonomi ve Krizler!

20222, küresel ekonomi için adeta felakete dönüştü. Kripto para ve hisse senedi piyasalarından trilyonlarca dolar silindi. 2022, yatırımcıların şimdiye kadar gördüğü belki de en çalkantılı yıl oldu. Küresel hisse senetleri, 14 trilyon dolar düştü ve rekor düzeydeki en kötü ikinci yılına doğru ilerliyor. Pandemiden çıkan ekonomiler, tedarik zinciri krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin’deki sorunlar ve Fed’in para politikası nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Kripto paralar da büyük bir kriz döneminden geçiyor. Bitcoin, 2022’de makro ortam nedeniyle büyük darbe aldı. Bitcoin değerinin %60’ını kaybederken, sektör FTX, Celsius ve Terra krizlerinden büyük oranda etkilendi.

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