Diğer Altcoin’leri Unutun! Küresel Bankacılık Devinden Bu Coin İçin Flaş Tahmin: Bitcoin’i Sollayacak!

Küresel bankacılık devi JPMorgan, altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) 2024 yılında başta Bitcoin (BTC) olmak üzere altcoin’lerin daha iyi performans göstermesini beklediğini açıkladı. Bu tahminine rağmen JPMorgan, kripto para piyasası için 2024 yılında temkinli iyimserliğin en doğru tutum olacağına inanıyor.

JPMorgan’ın Altcoin Kralı Ethereum İçin Çizdiği İyimser Tablo

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri yayımladıkları son raporda “Gelecek yıl Ethereum kripto para dünyasında kendini yeniden kanıtlamasını bekliyor ve pazar payını büyük oranda artıracağına inanıyoruz” dedi. Analistler altcoin kralında bekledikleri büyük çıkışın ana katalizörünün 2024’ün ilk yarısında gerçekleşmesi beklenen EIP-4844 güncellemesi veya Protodanksharding olacağının altını çizdi. JPMorgan analistleri bu konuya ilişkin olarak “Bu güncellemenin Ethereum ağ aktivitesini iyileştirmeye yönelik daha büyük bir adım olacağına ve böylece Ethereum’un daha iyi performans göstermesine yardımcı olacağına inanıyoruz.” notunu düştü.

Bilindiği üzere Protodanksharding, Ethereum için daha verimli bir sharding biçimi olan Danksharding’in tam olarak uygulanmasına yönelik ilk adıma karşılık geliyor. Başlangıçta planlanan sharding tekniğinin aksine Danksharding, Ethereum’u birden fazla parçalanmış zincire bölmenin karmaşık süreçten uzak tutuyor. Bunun yerine, bloklara bağlı, bloklardan daha fazla veri tutabilen ancak Ethereum sanal makinesi tarafından kalıcı olarak depolanmayan veya erişilemeyen geçici veri paketleri olan veri bloblarını sunacak.

JPMorgan analistleri, ağ verimini artıracak ve Ethereum’daki Layer 2 ağları için işlem ücretlerini azaltarak ek bir geçici veri alanı sağlayacak olmasından dolayı güncellemenin özellikle Arbitrum (ARB) ve Optimism (OP) gibi Layer 2 ağları için faydalı olacağını değerlendiriyor. Bu düşüncenin özünde ise veri blobları ile Ethereum’un blok boyutunun değiştirilmeden Layer 2 ağlarının verimliliğinin artırılması yatıyor.

JPMorgan: Spot Bitcoin ETF’si Onayı ve Blok Ödülü Yarılanması Fiyatlandı

JPMorgan analistleri ayrıca bir spot Bitcoin ETF‘sinin olası onayı ve yaklaşan blok ödülü da dahil olmak üzere gelecek yıl Bitcoin için bir yükseliş faktörü olarak görülen faktörlerin fiyatlandırıldığını değerlendiriyor. Analistler, 2020’deki blok ödülü yarılanmasından sonra Bitcoin’in piyasa fiyatının üretim maliyetine oranının azaldığını ve 2024’deki blok ödülü yarılanmasından sonra da benzer bir durumun olmasını bekliyor.

Analistler, “Bitcoin’in fiyatının üretim maliyetine mevcut oranının şu anda x2.0 civarında olduğu göz önüne alındığında bu, 2024’deki blok ödülü yarılanmasının büyük ölçüde fiyatlandığı anlamına geliyor” dedi.

JPMorgan analistlerine göre merkeziyetsiz finans (DeFi) geleneksel finans sistemine nüfuz edememesinden dolayı hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Analistler, “Blockchain’in geleneksel finansa yönelik en büyük uygulamaları, yani Broadridge ve JPMorgan gibi şirketler tarafından barındırılan Blockchain platformlarında akıllı sözleşmeler yoluyla gecelik repo işlemleri, halka açık Blockchain’ler dışında gerçekleşiyor” derken “Token’izasyon oldukça yavaş gelişiyor ve bölünmeler, platformlar arasında işbirliği ve birlikte çalışabilirlik eksikliği Fed ve ECB gibi merkez bankalarınının merkez bankası dijital paralarını piyasaya sürmelerindeki gecikmeler ve düzenleme eksikliği nedeniyle büyük ölçüde deneysel bir aşamada kalmaya devam ediyor.” notunu düştüler.

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