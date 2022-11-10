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FTX krizi, son 24 saat içinde kaydedilen yüzde 10’un üzerinde çöküşle kripto para piyasasının geneline yayılmış durumda. Bir haftadan kısa bir süre içinde, kripto para piyasasının toplam değerinin yüzde 20 oranında eridiği ve yaklaşık 200 milyar dolar değer kaybettiği görüldü. Peki Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için sırada ne var? ABD’nin dev yatırım bankası JPMorgan, en büyük kripto para BTC için korkutan seviyeyi işaret ederek çöküşün devam edebileceği uyarısında bulundu.

FTX Krizi ve Kripto Para Piyasasının Durumu

JPMorgan‘ın son raporu, kripto para piyasasının bir “marj call dalgası” ile karşı karşıya olduğunu ve bunu karşılayamamanın piyasada büyük likidasyonlara neden olabileceğini ortaya koyuyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan stratejistlerine göre, Bitcoin fiyatı 13 bin dolara kadar düşebilir. Haftalık Bitcoin grafiği FTX krizinin patlak vermesinden bu yana şimdiden yüzde 20 oranında düştü. 320.4 milyar dolar piyasa değeri ile BTC, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 6,26 düşüşle 16 bin 690 dolardan işlem görüyor.

Kısa süre önce yayımlanan JPMorgan raporunda “Alameda Research ve FTX’in görünürdeki çöküşünün neden olduğu bu yeni kripto kaldıraç azaltma aşamasını daha sorunlu kılan şey, kripto para piyasasındaki düşük sermayeli ve yüksek kaldıraçlı olanları kurtarabilecek daha güçlü bilançolara sahip şirketlerinin sayısının azalmasıdır.” şeklinde düştüğü notla durumun vahametine dikkat çekti.

FTX krizi piyasada bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldı. Ayrıca, FTX’in kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried‘in (SBF) piyasada yeni yatırımcılar bulmakta zorlanmasıyla birlikte büyük bir zorlukla karşı karşıya. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, FTX’in ABD dışındaki varlıklarını satın almak istediğini açıklamasından sadece bir gün sonra anlaşmadan geri çekildi.

Şimdi piyasa analistleri, FTX’in herhangi bir potansiyel iflasının diğer kripto para şirketlerinde ve projelerinde bir bulaşmaya yol açabileceğine dair güçlü bir korkuya sahipler. Sonuç olarak, yatırımcılar hala FTX krizini kabullenmeye çalışıyor.

Bitcoin’de 13.000 Dolar Bekleniyor

JPMorgan’ın Bitcoin fiyatının daha da düşeceği yönündeki tahmini, Bitcoin’in madencilere olan üretim maliyetine dayanıyor. Bilindiği gibi, bir yandan Bitcoin fiyatının düşmesi diğer yandan enerji maliyetlerinin artmasıyla madenciler operasyonel maliyetlerini karşılamak için BTC varlıklarını tasfiye etmek zorunda kaldı.

JPMorgan, şu Bitcoin üretim maliyetinin 15 bin dolar seviyesinde durduğuna ancak yaz aylarında görülen 13 bin dolar seviyesine düşmesini bekliyor.