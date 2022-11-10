Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Dev Yatırım Bankasından Bitcoin Analizi: Korkutan “O” Seviye Geliyor!

ABD’nin dev yatırım bankası JPMorgan, FTX krizinin Bitcoin'i (BTC) gelmesi hiç istenmeyen seviyeye iterek tüm kripto para piyasasına yayılabileceğine dikkat çekti.
13:35
10 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizi, son 24 saat içinde kaydedilen yüzde 10’un üzerinde çöküşle kripto para piyasasının geneline yayılmış durumda. Bir haftadan kısa bir süre içinde, kripto para piyasasının toplam değerinin yüzde 20 oranında eridiği ve yaklaşık 200 milyar dolar değer kaybettiği görüldü. Peki Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler için sırada ne var? ABD’nin dev yatırım bankası JPMorgan, en büyük kripto para BTC için korkutan seviyeyi işaret ederek çöküşün devam edebileceği uyarısında bulundu.

FTX Krizi ve Kripto Para Piyasasının Durumu

JPMorgan‘ın son raporu, kripto para piyasasının bir “marj call dalgası” ile karşı karşıya olduğunu ve bunu karşılayamamanın piyasada büyük likidasyonlara neden olabileceğini ortaya koyuyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan stratejistlerine göre, Bitcoin fiyatı 13 bin dolara kadar düşebilir. Haftalık Bitcoin grafiği FTX krizinin patlak vermesinden bu yana şimdiden yüzde 20 oranında düştü. 320.4 milyar dolar piyasa değeri ile BTC, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 6,26 düşüşle 16 bin 690 dolardan işlem görüyor.

Kısa süre önce yayımlanan JPMorgan raporunda “Alameda Research ve FTX’in görünürdeki çöküşünün neden olduğu bu yeni kripto kaldıraç azaltma aşamasını daha sorunlu kılan şey, kripto para piyasasındaki düşük sermayeli ve yüksek kaldıraçlı olanları kurtarabilecek daha güçlü bilançolara sahip şirketlerinin sayısının azalmasıdır.” şeklinde düştüğü notla durumun vahametine dikkat çekti.

FTX krizi piyasada bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldı. Ayrıca, FTX’in kurucusu ve CEO’su Sam Bankman-Fried‘in (SBF) piyasada yeni yatırımcılar bulmakta zorlanmasıyla birlikte büyük bir zorlukla karşı karşıya. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, FTX’in ABD dışındaki varlıklarını satın almak istediğini açıklamasından sadece bir gün sonra anlaşmadan geri çekildi.

Şimdi piyasa analistleri, FTX’in herhangi bir potansiyel iflasının diğer kripto para şirketlerinde ve projelerinde bir bulaşmaya yol açabileceğine dair güçlü bir korkuya sahipler. Sonuç olarak, yatırımcılar hala FTX krizini kabullenmeye çalışıyor.

Bitcoin’de 13.000 Dolar Bekleniyor

JPMorgan’ın Bitcoin fiyatının daha da düşeceği yönündeki tahmini, Bitcoin’in madencilere olan üretim maliyetine dayanıyor. Bilindiği gibi, bir yandan Bitcoin fiyatının düşmesi diğer yandan enerji maliyetlerinin artmasıyla madenciler operasyonel maliyetlerini karşılamak için BTC varlıklarını tasfiye etmek zorunda kaldı.

JPMorgan, şu Bitcoin üretim maliyetinin 15 bin dolar seviyesinde durduğuna ancak yaz aylarında görülen 13 bin dolar seviyesine düşmesini bekliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Bitcoin Tehlikeli Sularda! Santiment’ten İlk Rapor Geldi! İşte Önemli Bilgiler!
Bitcoin Tehlikeli Sularda! Santiment’ten İlk Rapor Geldi! İşte Önemli Bilgiler!
Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!
Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!
Son Çöküşü Bilen Analist Uyardı ve Tarih Verdi: Bitcoin ve 4 Altcoin’de Nükleer Bomba Geliyor
Son Çöküşü Bilen Analist Uyardı ve Tarih Verdi: Bitcoin ve 4 Altcoin’de Nükleer Bomba Geliyor
FTX CEO’su SBF’den Mesaj: “Camdan Bir Evdeyken Komşunun Camına Taş Atmamalıydım”
FTX CEO’su SBF’den Mesaj: “Camdan Bir Evdeyken Komşunun Camına Taş Atmamalıydım”
İşte FTX Olayından Etkilenen Büyük Firmalar! 
İşte FTX Olayından Etkilenen Büyük Firmalar! 
Kripto Para Borsası FTX’e Bir Darbe Daha: 0’layacağız
Kripto Para Borsası FTX’e Bir Darbe Daha: 0’layacağız
Dikkat! Bloomberg’den Korkutan Bitcoin Tahmini: Bu Seviyelere Hazır Olun!
Dikkat! Bloomberg’den Korkutan Bitcoin Tahmini: Bu Seviyelere Hazır Olun!
30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Son Çöküşü Bilen Analist: Bitcoin Buraya Gidiyor!
30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Son Çöküşü Bilen Analist: Bitcoin Buraya Gidiyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022