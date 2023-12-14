Dev Varlık Yönetim Şirketinden Bir Bakanın Bir Daha Baktığı 2024 Bitcoin ve Altcoin Tahminleri!

Kripto para piyasası Bitcoin (BTC) liderliğinde yılı son derece olumlu bir noktada kapatmaya hazırlanmasıyla 2024 için beklentiler tavan yaptı. Varlık yönetim şirketi Bitwise ağızları açık bırakan 2024 kripto para tahminlerini yayınladı.

Bitcoin’in Fiyatı 80 Bin Doları Aşacak, Spot ETF Onaylanacak

Varlık yönetim şirketi Bitwise 2024 kripto para tahminleri yayınladı. Tahminlerinde Bitcoin’e ilk sırayı veren şirkete göre en büyük kripto para 2024’te 80 bin doları aşarak 69 bin dolar civarındaki son rekorunu egale ederek rekor tazeleyecek.

Güncel rakamlarla BTC, son 24 saatte yüzde 4,94 artışla 42 bin 943 dolardan işlem görüyor. Bitwise’ın beklentisinin gerçekleşmesi Bitcoin’in fiyatında en az yüzde 87’lik bir artışa karşılık geliyor.

Bilindiği üzere şu anda kripto para piyasasındaki yükselişin en büyük katalizörlerinden biri spot Bitcoin ETF‘sine onay çıkacağı beklentisi. Bitwise’a göre kripto para dünyasının merakla beklediği ve 5-10 Ocak 2024 tarihlerinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) onay çıkması beklenen spot Bitocin ETF’lerine 2024’te kavuşulacak. Böylece ABD’deki ilk spot Bitcoin ETF’leri piyasadaki yerini alacak.

Bitwise’ın Dikkat Çeken Diğer 2024 Kripto Para Tahminleri

Öte yandan Bitwise 2024 tahminlerinde kripto kralı Ethereum‘a (ETH) da yer verdi. Varlık yönetim şirketine göre en büyük akıllı sözleşme platformundaki işlem ücretleri gelecek yılda ortalama 0,01 doların altına düşecek. Bu yazının hazırlandığı sırada ağdaki ortalama işlem ücretlerinin 2,58 dolarda olduğunu not edelim. Bitwise ayrıca Ethereum ağının gelirinin iki katın üzerinde artarak 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Şirkete göre küresel bankacılık devi JP Morgan 2024’te en az bir fonunu token’inze edecek. Dahası Bitwise, gelecek yıl içinde her dört finansal danışmadan birinin müşteri hesaplarına kripto para tahsis etmesini ve yapay zeka asistanlarının çevrimiçi ödemelerde kripto paraları kullanmasını öngörüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.