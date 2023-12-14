Kripto Para

Dev Varlık Yönetim Şirketinden Bir Bakanın Bir Daha Baktığı 2024 Bitcoin ve Altcoin Tahminleri!

Özet

  • Dev varlık yönetim şirketi Bitwise 2024 kripto para tahminlerini yayınladı.
  • Bitwise'a göre Bitcoin 2024'te 80 bin doları aşacak ve ABD'de spot Bitcoin ETF'sine onay çıkacak.
  • Şirket ayrıca Ethereum ağındaki işlem ücretlerinin 0,1 dolara kadar düşmesini ve ağ gelirinin 5 milyar dolara çıkmasını bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Kripto para piyasası Bitcoin (BTC) liderliğinde yılı son derece olumlu bir noktada kapatmaya hazırlanmasıyla 2024 için beklentiler tavan yaptı. Varlık yönetim şirketi Bitwise ağızları açık bırakan 2024 kripto para tahminlerini yayınladı.

Alt Başlıklar
Bitcoin’in Fiyatı 80 Bin Doları Aşacak, Spot ETF OnaylanacakBitwise’ın Dikkat Çeken Diğer 2024 Kripto Para Tahminleri

Bitcoin’in Fiyatı 80 Bin Doları Aşacak, Spot ETF Onaylanacak

Varlık yönetim şirketi Bitwise 2024 kripto para tahminleri yayınladı. Tahminlerinde Bitcoin’e ilk sırayı veren şirkete göre en büyük kripto para 2024’te 80 bin doları aşarak 69 bin dolar civarındaki son rekorunu egale ederek rekor tazeleyecek.

Güncel rakamlarla BTC, son 24 saatte yüzde 4,94 artışla 42 bin 943 dolardan işlem görüyor. Bitwise’ın beklentisinin gerçekleşmesi Bitcoin’in fiyatında en az yüzde 87’lik bir artışa karşılık geliyor.

Bilindiği üzere şu anda kripto para piyasasındaki yükselişin en büyük katalizörlerinden biri spot Bitcoin ETF‘sine onay çıkacağı beklentisi. Bitwise’a göre kripto para dünyasının merakla beklediği ve 5-10 Ocak 2024 tarihlerinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) onay çıkması beklenen spot Bitocin ETF’lerine 2024’te kavuşulacak. Böylece ABD’deki ilk spot Bitcoin ETF’leri piyasadaki yerini alacak.

Bitwise’ın Dikkat Çeken Diğer 2024 Kripto Para Tahminleri

Öte yandan Bitwise 2024 tahminlerinde kripto kralı Ethereum‘a (ETH) da yer verdi. Varlık yönetim şirketine göre en büyük akıllı sözleşme platformundaki işlem ücretleri gelecek yılda ortalama 0,01 doların altına düşecek. Bu yazının hazırlandığı sırada ağdaki ortalama işlem ücretlerinin 2,58 dolarda olduğunu not edelim. Bitwise ayrıca Ethereum ağının gelirinin iki katın üzerinde artarak 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Şirkete göre küresel bankacılık devi JP Morgan 2024’te en az bir fonunu token’inze edecek. Dahası Bitwise, gelecek yıl içinde her dört finansal danışmadan birinin müşteri hesaplarına kripto para tahsis etmesini ve yapay zeka asistanlarının çevrimiçi ödemelerde kripto paraları kullanmasını öngörüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Yükseldi Memecoin Sonunda Sıfırı Sildi! Solana’nın Memecoin’i Yüzde 42 Arttı! İşte FOMC Sonrası Son Durum!

FED Ateşi Yaktı! Kripto Paralarda Noel Rallisi Zamanı! Van de Poppe Açıkladı! Bitcoin’de Hedef 47.000 Dolar!

Ünlü CEO’dan Stablecoin Yorumu: “Patlayıcı Büyümeye Hazır Olun!”

Kripto Paralarda Son Durum Ne? 14 Aralık Bitcoin Yükselişi ve Sebepleri

Garanti BBVA’nın Merakla Beklenen Kripto Para Uygulaması “Garanti BBVA Kripto” Kullanıma Sunuldu!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Takip Et:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Yükseldi Memecoin Sonunda Sıfırı Sildi! Solana’nın Memecoin’i Yüzde 42 Arttı! İşte FOMC Sonrası Son Durum!
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Yükseldi Memecoin Sonunda Sıfırı Sildi! Solana’nın Memecoin’i Yüzde 42 Arttı! İşte FOMC Sonrası Son Durum!
Kripto Para
XRP, AVAX, Cardano ve Ethereum’u Unutun! Piyasa Yapıcılar Bu Altcoin’den Topluyor: 7.61 Milyon Dolar Yatırdılar!
ALTCOIN
FED Ateşi Yaktı! Kripto Paralarda Noel Rallisi Zamanı! Van de Poppe Açıkladı! Bitcoin’de Hedef 47.000 Dolar!
Kripto Para
Ünlü CEO’dan Stablecoin Yorumu: “Patlayıcı Büyümeye Hazır Olun!”
Kripto Para
Lost your password?