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Dev Borsanın Üst Düzey Yöneticisinden Bitcoin ve Altcoin’ler için “Bitmedi” Uyarısı

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase'in üst düzey yöneticisi David Duong, önümüzdeki aylarda kripto para piyasalarının göstereceği performansı belirleyecek birkaç faktörü sıraladı.
18:50
22 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in üst düzey yöneticisi David Duong, önümüzdeki aylarda kripto para piyasalarının göstereceği performansı belirleyecek birkaç faktörü sıraladı.

“Daha Kötüsü Yaşanabilir”

Coinbase’in kurumsal araştırma başkanı David Duong, kripto para analisti Scott Melker’a verdiği röportajda, kripto para piyasalarının hala Federal Rezerv’in (Fed) para politikalarına borçlu olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

Yatırım tezimizin çoğu, hala Fed pivotunu oynamaya çalışmak açısından elde ettiğimiz şeye bağlı. Aslında zamanın yaklaşık yüzde 30’unu sadece enflasyon tarafından neler olup bittiğini anlamaya çalışarak geçiriyorum çünkü enflasyon ne kadar çok zirve yapmış gibi görünüyorsa yatırım tezi o kadar iyi olabilir.

Fed’in izlediği politikaya daha yakından bir bakış açısı sunan Duong, ABD Merkez Bankası‘nın önümüzdeki ay başlayacak faaliyetlerinin, kripto para piyasaları için 4’ncü çeyreğe doğru daha düzeltici hamlelere işaret ettiğini iddia ederek yatırımcıları uyardı:

Örneğin, Fed’in bilançosu Eylül ayından itibaren daha hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak. Fed’in bu bilançodan elde ettiği net gelirin maliyeti önümüzdeki aylarda negatif olacak. UST GA (ABD Hazine Genel Hesabı) bakiyesi yükselmeye başlayacak. Bütün bunlar, ne yazık ki, sadece kripto para piyasalarını değil, tüm riskli varlıklar söz konusu olduğunda onlar için daha olumsuz bir orta vadeli görünüme işaret ediyor. Muhtemelen daha düşük likidite koşullarında gerçekleştiği yaz aylarında gördüğümüz büyük artıştan sonra, 3’ncü çeyreğe girerken biraz temkinli olmanın hala değerli olduğunu düşünüyorum.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yeni haftanın ilk gününü kırmızı bölgedede kapatmaya hazırlanıyor. Bitcoin, yazım sırasında günlükte yüzde 0,83 düşüşle 21 bin 225 dolardan işlem görüyor. BTC, 7 günde 30 günde sırasıyla değerinin yüzde 11,82 ve yüzde 4,44’ünü kaybetti.

Bitcoin’in olumsuz performansı altcoin’leri de olumsuz yönde etkiledi. Yazım sırasında günlükte yüzde 2,80 düşen Ethereum (ETH), bin 571 dolardan alınıp satılıyor. En büyük altcoin‘in Bitcoin’le birlikte yönünü aşağıya çevirmiş olması altcoin piyasalarının da geri kalanını olumsuz etkiledi. 19 Ağustos’ta sert düşen altcoin’ler son 24 saatte ise yüzde 10’u aşan düşüşler kaydetmiş durumda.

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