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Bu yıl kripto para yatırımcıları fazlasıyla acı çekti peki 2023 yılında kripto paraları neler bekliyor? Popüler bir borsanın araştırma ekibi 2022’nin detaylı analizini ve 2023 beklenti raporunu yayınladı. Kripto para yatırımcıları için son derece önemli birçok detayı barından bu rapora göz atalım. Kripto paraları seneye neler bekliyor?

Dev Borsanın 2023 Tahminleri

2022 yılında Fed agresif biçimde faiz oranlarını artırmaya başladı ve küresel likidite sıkışmaya başladı. Bu durum kripto paraların zorlu ayı piyasasına girmesini sağladı. Bu yıl, kripto varlıklarının toplam piyasa değeri 2,2 trilyon dolardan fazla küçüldü ve merkezi kripto para borsalarının işletme büyüklüğü yaklaşık %74 oranında eridi. Sektör, Terra’nın çöküşü, 3AC ve FTX‘in iflası gibi bir dizi olaydan sonra harap oldu; BlockFi ve Genesis gibi birçok dev kurum, iflas etme ya da tasfiye edilme kabusundan kaçamadı. Fakat bunlara rağmen kripto endüstrisinin gelişimi durmuş değil. Bu yıl kripto endüstrisine giren finansman miktarı 27,7 milyar doları aştı.

Düzenlemeler açısından, dünya çapında 42’den fazla egemen ülke ve bölge bu yıl kripto endüstrisi için 105 düzenleyici önlem ve rehberlik kabul etti; olumlu olanlar tüm politikaların %36’sını oluşturuyordu ve bu da geçen yıla göre büyük bir artış anlamına geliyor.

Peki önümüzdeki yıl kripto para piyasalarını neler bekliyor? Huobi Research önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kripto paraların artık dibi göreceğini düşünüyor. Twitter gibi Web2’deki sosyal kodamanlar, yeni SocialFi paradigmasını tanıtarak Web3’ü takip etmeye devam edecek. Hızlandırılmış ZK ağı piyasaya sürülmeye başlayacak. On-chain düzenleme güçlendirilecek ve bazı protokoller tehlike altında olabilir. Son olarak tahminlere göre önümüzdeki yıl daha fazla ülke tarafından ödeme olarak kabul edilecek veya itibari para birimi olarak yetkilendirilecektir.

2023 Altcoinler Ne Olacak?

Kripto para piyasalarındaki erimenin en azından orta vadede devam edeceğine dair yaygın bir kanaat var. Buna göre önümüzdeki yılı üç bölüme ayırabiliriz. Bu dip, izleme ve karar dönemleri olacak. Regülasyonlar 2023 yılının en önemli konusu olacak ve 1 yılı aşkın süredir altyapısı hazırlanan kapsamlı düzenlemelerin artık hayata geçirilmesi bekleniyor.