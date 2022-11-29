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Dev Borsanın CEO’sundan Çarpıcı Kripto Para Açıklama: Bu İyi Olabilir!

Dünya devi kripto para şirketlerinden birinin CEO'su olan uzman isim Bitcoin (BTC) ve kripto para adına çarpıcı açıklamalarda bulundu!
00:17
29 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren isim Bobby Lee, yatırımcıları ve kripto para topluluğunu yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulunarak, Bitcoin (BTC) hakkında uyarılarda bulundu.

“Bitcoin’de Dip Seviye”

Hong Kong merkezli kripto para borsası BTCC’nin kurucu ortağı Bobby Lee, Yahoo Finance’ta Bloomberg Markets Asia ile yaptığı yeni bir röportajda, ayı piyasasının sonunda Bitcoin’in hangi fiyat ile dip seviyelere ulaşacağı yönündeki tahminlerini açıkladı. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin 16.000 doların altına düştü. Daha önce muhtemelen 15.000 dolara gerileyeceğini söylemiştim. FTX patlamasının büyüklüğü göz önüne alındığında, yeni bir tahminde bulunarak 13.000 dolara kadar düşebileceğini ve hatta 10.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyorum. Bahsettiğim düşüş çok sert bir çöküş olacak. Ancak bu durumun gerçekleşmesi için daha fazla kötü haber olmalı. Son bir haftadır piyasalarda en önemli brokerlerden biri olan Genesis’in sorunlarına bakıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili kötü bir durum olursa veya USDT stablecoin’i ile ilgili kötü bir şey olursa, birkaç hafta içinde çok daha kötü fiyatların ortaya çıktığını görebiliriz.

 

Düzenleme Çağrısı

Bobby Lee bununla birlikte kripto para piyasalarındaki düzenlemelerin eksikliği ve çok sayıda kötü niyetli şahıslar da dahil olmak üzere birçok durumun çözülmesi gerektiğini ileri sürdü. Ayrıca uzman isim piyasalara bomba gibi düşen FTX çöküşünün, birkaç yıl sonra değil de mevcut konumda gerçekleşmesinin iyi bir durum olduğunu belirtti. Uzman açıklamalarında şunları söyledi:

Kripto para piyasası, diğer tüm piyasalar gibi döngüseldir. Ve bu kötü aktörlerin -FTX’ten, düzenleme eksikliği ve düzenleme arbitrajı nedeniyle iyi yönetilmeyen bu borsalardan bahsediyorum – ayrıştırılması gerekiyor. Ancak mevcut konumda çok genç bir pazara sahibiz. Kripto para borsaları yaklaşık 10 yıldır var. Ve küresel bir varlık sınıfı için 10 yıl sadece göz açıp kapayıncaya kadar. Bu nedenle, küresel olarak daha fazla düzenlemeye ihtiyacımız var ve bu pazarın olgunlaşması onlarca yıl alacak. İlk on yılımızı yeni bitirdik. Şimdi ikinci on yılımızdayız. Ve bir bakıma, FTX olayının birkaç yıl sonra değil de şimdi olması iyi bir şey. Zaten çok geç olduğunu iddia edebilirsiniz. Zaten milyarlarca dolarlık kayıp ve bunun gibi durumlar mevcut. Ama sorunlar gündeme gelmeseydi, birkaç yıl daha devam etseydi, dört, beş, 10 yıl sonra daha da kötü olabilirdi. Bu yüzden kripto para piyasalarındaki amatörlerin erken aşamasını geçmeliyiz.”

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