Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeni haftaya yükselişle başlarken, cüzdanında milyonlarca dolar değerinde kripto para bulunan balina seviyesi cüzdan adreslerinin de harekete geçtikleri, dikkat çeken alım ve satım yaptıkları görülüyor. Blockchain’lerdeki balina hareketliliğini takip eden WhaleStats, en büyük 267’ncü Ethereum (ETH) balinası olan “BlueWhale0298” isimli balinanın dikkat çeken hareketliliğine dikkat çekerek, balinanın radarındaki bir altcoin’e bir saat içerisinde 10 milyon doların üzerinde para yatırdığını bildirdi.

Balinanın Peşine Düştüğü O Altcoin

WhaleStats’ın verilerine göre en büyük 267’ncü Ethereum balinası olan BlueWhale0298, bir saat içerisinde Wrapped Ethereum‘a (WETH) 10 milyon doların üzerinde para yatırarak dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Bugün TSİ 06:03’den itibaren üç parçada WETH alımı yapan Ethereum balinasının ilk satın alımı 4.36 milyon dolar değerinde 3 bin 338 WETH ve bu alımını takip eden ikinci alımı 3.93 milyon dolar değerinde 3 bin 8 WETH ile oldu. Balina, bu iki satın alımın ardından ikinci WETH alımını ise TSİ 06:55’de 2.08 milyon dolar değerinde bin 588 WETH takip etti.

Bu yazının hazırlandığı sırada balinanın cüzdanında 19.6 milyon dolar değerinde kripto para bulunuyordu.

WETH Nedir?

WETH, Ether‘in wrapped’lanmış başka bir deyişle sarılmış versiyonudur. WETH veya Wrapped Bitcoin (WBTC) gibi sarılmış token’lar, değeri orijinal coin’in değerine endekslenmiş ve herhangi bir noktada sarımı açılabilen kripto paraların token’laştırılmış versiyonlarıdır. Neredeyse her büyük Blockchain’in (Wrapped BNB, Wrapped AVAX veya Wrapped Fantom) gibi kendi kripto parasının sarılmış bir sürümü bulunmaktadır.

Bu tür kripto paraların mekanizması stablecoin’lerinkine benzerdir. Stablecoin’ler, değeri ABD dolarına endekslenmiş stablecoin’lerin herhangi bir noktada fiat dolar karşılığında kullanılabilmesi anlamında esasen sarılmış ABD dolarıdır. Benzer bir şekilde, WBTC, WETH ve diğer tüm sarılmış kripto paralar herhangi bir zamanda orijinal varlık için itfa edilebilirler.