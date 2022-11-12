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Deneyimli İsim Bitcoin’deki Son Çöküşe Rağmen Tarih Verdi! Bunun Olmasını Bekliyor!

Tone Vays, FTX'in iflas etmesi ile en büyük kripto paranın son iki yılın en düşük seviyelerine gerilmesinin ardından Bitcoin'e (BTC) uzun vadeli bir yatırım olarak yaklaşılması gerektiğini söyledi.
16:30
12 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Deneyimli kripto para trader’ı ve analisti Tone Vays, FTX’in iflas etmesi ile en büyük kripto paranın son iki yılın en düşük seviyelerine gerilmesinin ardından Bitcoin’e (BTC) uzun vadeli bakılması gerektiğini söyledi.

Bitcoin 11 Bin Dolara Kadar Çökebilir

Kripto para trader’ı ve analisti Tone Vays, son değerlendirme videosunda 120 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in 11 bin dolar seviyelerine düşmesini beklediğini söyledi. Vays, böyle bir düşüş olsa bile piyasa değerine göre en büyük kripto paranın önümüzdeki yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100 bin dolara ulaşmasını beklediğini belirtti. Ona göre Bitcoin’i 11 bin dolara gerileteceğini öngördüğü çöküş uzun sürede BTC tutmayı planlayan alıcıları çekecek:

11 bin dolara kadar bir çöküş olabilir ve gelecek yıl hala 100 bin dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Çok sayıda Bitcoin soğuk cüzdana girmek üzere çünkü insanlar ucuzdan satın alabiliyor.

Bitcoin, yazım sırasında 8 Kasım’da gördüğü son iki yılın en düşük seviyesi olan 15 bin 600 dolardan yaklaşık yüzde 8 yükselişle 16 bin 886 dolardan işlem görüyor.

Vays, Bitcoin’in bu haftayı 18 bin 500 dolardaki destek seviyesinin üzerinde kapatması halinde, bunun en büyük kripto paranın dibe vurduğunun teyiti olabileceğini  belirterek şunları söyledi:

Haftayı bu destek seviyesinin (18 bin 500 dolar) üzerinde kapatırsak, dibin gelmiş olduğundan emin olacağım. Şu anda durum çok ama çok umut verici görünüyor.

Tarihi Veri Sert Yükselişe İşaret Ediyor

Deneyimli analist, kripto para ticaret platformu BitMEX’teki fonlama oranları da geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak Bitcoin’in dive vurmuş olabileceğini gösterdiğini belirterek ise şu ifadeleri kullandı:

Piyasalar bu şekilde dibe vurma eğilimindedir. BitMEX’deki fonlama oranının en son ne zaman bu kadar düşük olduğuna bakalım. Fonlama oranı en son 2021’in Mayıs ayında bu kadar düşmüştü. Bakalım 2021’in Mayıs ayında ne olmuş. Tam burada, 30 bin dolardaydı. Sonunda, bunun üzerinden tüm zamanların en yüksek seviyesine 69 bin dolara kadar çıktı. Bu yüzden bu olasılıkları görmezden gelemiyorum. En düşük seviyeye inme ihtimalini değerlendireceğim.

Analistin paylaştığı grafiğe bakıldığında, fonlama oranlarının son derece negatif olduğu görülüyor. Bu da yatırımcıların ve trader’ların yoğun bir şekilde BTC‘de short pozisyon aldıklarını gösteriyor. Bu durum potansiyel olarak kripto para piyasasında oldukça önemli bir short squeeze’a (kısa pozisyon sıkıştırmasına) neden olabilir. Bir varlığı çok daha düşük bir fiyattan satma umuduyla belirli bir fiyattan borç alan trader’lar, önyargılarına karşı hareket ettikçe daha yüksek fiyattan geri almak zorunda kalırlar.

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